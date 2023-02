Wenn nach Feierabend viele Elektroautos gleichzeitig aufgeladen werden, geraten lokale Stromnetze womöglich in Zukunft an die Belastungsgrenze. Bild: dpa

Der Brandbrief, der kürzlich im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin einging, ließ an Deutlichkeit nichts vermissen. Absender waren mehr als 30 Stromnetzbetreiber und Stadtwerke. Sie warnten vor einem Streit „zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt“, der zentrale Elemente der grünen Energiewende des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck gefährde.

„Der Erfolg des Osterpakets aus Ihrem Hause steht auf dem Spiel!“, heißt es in dem Brief, der an Habecks Energie-Staatssekretär Patrick Graichen gerichtet ist und der F.A.S. vorliegt. Mit dem im vergangenen April vorgelegten Paket an gesetzlichen Maßnahmen will Habeck die Energiewende in Deutschland stark beschleunigen und einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien erreichen.

Zu den Unterzeichnern des Schreibens zählen große Stromnetzbetreiber wie Eon, EWE und Mitnetz sowie Stadtwerke von Großstädten wie München, Duisburg und Magdeburg. Die Tonlage des Schreibens zeigt, dass ein seit Monaten schwelender Streit um die Zukunft der deutschen Stromnetze an Schärfe gewinnt. Auf der einen Seite steht die Energiewirtschaft, auf der anderen stehen die Auto- und Heizungsindus­trie.

Über das Problem hat die F.A.S. im Januar berichtet: Immer mehr Hausbesitzer installieren elektrisch betriebene klimafreundliche Wärmepumpen und wollen vor der eigenen Haustür auch ihre Elektroautos aufladen. Der Strombedarf kann dadurch in Spitzenzeiten stark steigen und die lokalen Stromnetze in den Wohnvierteln, die sogenannten Verteilnetze, an ihre Belastungsgrenze bringen. Es drohten „lokale Stromausfälle“, warnte Klaus Müller, der Präsident der zuständigen Bundesnetzagentur, im Gespräch mit der F.A.S.

Ein zeitweises „Dimmen“ der Stromversorgung?

Die dem Wirtschaftsministerium unterstellte Behörde will deshalb eine Art Stromrationierung einführen. In Spitzenzeiten sollen die Netzbetreiber die Stromversorgung von Heim-Ladestationen für E-Autos und Wärmepumpen zeitweise zentralgesteuert drosseln. Netzagentur-Chef Müller drückt es inzwischen etwas wohlklingender aus: Er spricht von einem „Dimmen“ der Stromversorgung.

Die gesetzliche Möglichkeit zur Stromrationierung soll bereits ab Anfang 2024 greifen. Vor allem die Auto- und Heizungsindustrie laufen Sturm gegen die Pläne. „Das kann nicht das letzte Wort sein“, ärgerte sich Audi-Chef Markus Duesmann im F.A.S.-Interview. Die Stromwirtschaft müsse „ihre Hausaufgaben machen“, die lokalen Stromnetze schneller ausbauen und modernisieren, forderte der Automanager. „Sonst wird der Plan, den Verkehr CO 2 -neutral zu machen, einfach nicht funktionieren.“

Die Hersteller befürchten, dass die sich abzeichnenden Engpässe im Stromnetz viele Deutsche davon abhalten werden, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, in deren Entwicklung und Fertigung die Industrie Milliarden investiert hat. „Bereits die theoretische Möglichkeit, dass der Ladestrom an mehreren Tagen hintereinander für jeweils mehrere Stunden gedrosselt werden kann, untergräbt das Verbrauchervertrauen und die Akzeptanz der Elektromobilität spürbar“, warnt Hildegard Müller, die Präsidentin des Branchenverbands VDA.

Die Cheflobbyistin wirft den Stromversorgern vor, sich um eine ausreichende und zügige Aufrüstung ihrer Netze drücken zu wollen: „Wir sind irritiert, dass die Dimension des Ausbaus, die dafür notwendige Geschwindigkeit und die Digitalisierung des Netzes von Betreibern infrage gestellt werden.“ Die Stromwirtschaft weist das von sich, der Ausbaubedarf sei unbestritten.

Doppelt so viele Anträge für neue E-Auto-Ladeparks

Eon & Co. beschweren sich aber in ihrem Brief an Habecks Staatssekretär Graichen über ein „Ambitionsniveau der Bundesregierung“, das „fast monatlich ehrgeiziger“ werde. Die Anträge für den Anschluss neuer Ladeparks für Elektroautos hätten sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt. Der Netzausbau könne „trotz bestmöglicher Planung“ nicht immer Schritt halten mit dem E-Auto-Boom und wachsenden Ladebedarf. Die Autobauer forderten von der Stromwirtschaft, Engpässe in lokalen Netzsträngen müssten binnen zwölf Monaten beseitigt werden, ließen ihre eigenen Kunden aber selbst viele Monate auf bestellte Elektroautos warten, heißt es in dem Schreiben giftig.

Dass es zu einer Herkulesaufgabe wird, die örtlichen Stromnetze fit für die Energiewende zu machen, ist unbestritten. Das Verteilnetz in Deutschland hat eine Gesamtlänge von rund 1,9 Millionen Kilometern. Es umfasst regionale Hochspannungsleitungen, aber auch Niederspannungsleitungen in den Ortsnetzen. Betrieben wird die weit verzweigte und kleinteilige Energieinfrastruktur von fast 900 Unternehmen. Darunter sind einige Großkonzerne, aber auch viele kleine Stadtwerke.

Ein Ende des zunehmend hitzigen Streits ist nicht in Sicht. Die Autoindus­trie fordert die Einführung variabler Netzentgelte für die Stromkunden. Das soll Anreize schaffen, E-Autos stärker in Randzeiten aufzuladen und so das Netz zu entlasten. Wer sein Fahrzeug nicht wie viele andere abends nach Feierabend auflädt, sondern tagsüber, der bezahlt in diesem System weniger.

Autolobbyistin Hildegard Müller, die früher selbst in der Stromwirtschaft gearbeitet hat, verweist darauf, dass es solche variablen Netzentgelte in vielen anderen EU-Staaten bereits gebe. Die Energieunternehmen warnen dagegen, diese seien „keine verlässliche Basis“ für einen sicheren Betrieb der Netze. Die von der Netzagentur vorgeschlagene Drosselung der Stromversorgung bei Engpässen sei deshalb dringend geboten. Nur mit einer solchen Notbremse im Stromnetz könne „der enorme Anstieg von E-Mobilität und Wärmepumpen ohne Nachteile für die Versorgungssicherheit weitergeführt werden.“

Die nächste Runde in dem Clinch zwischen Autobauern und Stromunternehmen ist bereits angesetzt. Für Mitte März hat die Netzagentur zu einer Anhörung eingeladen, bei der die Realisierbarkeit der von der Industrie geforderten varia­blen Netzentgelte diskutiert werden soll.