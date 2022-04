Deutschlands Energieversorgung : Der Weg in die Erdgas-Falle

Es ist eine Frage, die sich plötzlich sehr viele Menschen in Deutschland stellen: Wie konnten wir uns nur so abhängig machen von russischen Energielieferungen? Wer nach Antworten sucht, der muss mehr als ein halbes Jahrhundert zurückgehen, bis tief in die deutsche Nachkriegsgeschichte. Es ist eine Saga aus Geheimdiplomatie, Hoffnungen, Kriegen, Drohungen – und nicht zuletzt milliardenschweren Geschäften deutscher Industriekonzerne und Banken. Generationen deutscher Bundeskanzler und Wirtschaftsführer haben daran mitgewirkt.

1959

Am Anfang stand Oldenburg: Erstmals in Westdeutschland stellte eine Großstadt ihre Gasversorgung komplett von Stadtgas, das aus Kohle hergestellt wird, auf Erdgas um. Es wurde in der Region gefördert und hatte einen deutlich höheren Brennwert. Von Oldenburg aus eroberte das Erdgas als Energiequelle die Wohnungen der Deutschen. Etwa zur selben Zeit witterten 300 Kilometer südlich im Ruhrgebiet die Chefs der Stahlunternehmen Hoesch, Mannesmann und Thyssen einen vielversprechenden neuen Absatzmarkt: In der Sowjetunion sollten gewaltige neu entdeckte Öl- und Gasvorkommen erschlossen werden. Trotz des Kalten Kriegs begannen die Industriebarone im großen Stil die dafür benötigten Stahlröhren zu liefern, 600 000 Tonnen wurden in den kommenden drei Jahren für die Russen produziert. Deutsche Unternehmen halfen mit, die Sowjetunion zur Energiegroßmacht zu machen.