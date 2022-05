Russische Gaslieferung stockt : Wo die Gaslieferprobleme Deutschland treffen können

Bojarka: Eine Reihe von Rohren in einem Gasspeicher und Transitpunkt in der Ukraine. Bild: dpa

Der Krieg in der Ukraine hat erstmals Auswirkungen auf den Gastransit durch das umkämpfte Land. Ein am Dienstagabend angekündigter Transportstopp für aus Russland stammendes Erdgas hat sich am Mittwoch in der EU bemerkbar gemacht. Die Bundesnetzagentur teilte mit, dass die Gasmenge, die über die so genannte Transgas-Pipeline ins bayerische Waidhaus fließt, um gut 25 Prozent geringer gewesen sei als am Vortag. Dies könnte aber durch höhere Flüsse aus Norwegen und aus den Niederlanden ausgeglichen werden. Deshalb gelte: „Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil.“

Das Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck (Grüne) äußerte sich ähnlich und versprach Wachsamkeit. Die Netzagentur beschwichtigte mit dem Verweis darauf, dass es derzeit keinen nennenswerten Anstieg der Großhandelspreise gebe und die Füllstände der Gasspeicher über dem Vorjahresstand lägen. Was in der aktuellen Phase außerdem helfen könnte: Die Temperaturen sind hoch, die Heizperiode ist vorbei – das senkt den Verbrauch.

Umgeleitetes Gas?

Die Turbulenzen ausgelöst hatte eine Mitteilung aus Kiew. Die Behörden hatten mitgeteilt, den Durchfluss durch das russisch besetzte Gebiet Luhansk im Osten des Landes einzustellen, da sie angesichts der Kampfhandlungen die Sicherheit und Überwachung der Infrastruktur nicht mehr gewährleisten könnten. Aus Russland folgte prompt Widerspruch. Der staatlich kontrollierte Energiekonzern Gazprom teilte am Mittwoch mit, man sehe keinerlei Hindernisse für die Arbeit an der Verteilerstation Sochranowka – ukrainische Spezialisten hätten dort und an der Verdichterstation Nowopskow „die ganze Zeit normal“ gearbeitet und täten dies weiterhin.

Russischen Medien zufolge soll die Gasinfrastruktur in Sochranowka bisher durch den Krieg nicht beschädigt worden sein. Sochranowka ist einer der wichtigsten Knotenpunkte im ukrainischen Pipelinesystem, an denen russisches Gas die Ukraine erreicht. Normalerweise strömen bis zu einem Drittel der durch die Ukraine gelieferten Menge russischen Gases, etwa 32,6 Millionen Kubikmeter am Tag, über diese Station. Am Dienstag lieferte Gazprom insgesamt 95,8 Millionen Kubikmeter über das ukrainische Pipelinesystem.

Unklar blieb am Mittwoch, ob nicht einfach Gas an eine weiterhin von der Ukraine kontrollierte Station umgeleitet werden könne. Während die Ukraine diese Option sofort ins Spiel brachte, wies Gazprom die Umleitung als „technisch unmöglich“ zurück.

Deutschland deckt derzeit noch mehr als ein Drittel seines Gasbedarfs aus Russland. Ein Drittel aller russischen Gaslieferungen in die EU fließen über die Ukraine. In Berlin verweist man darauf, dass die deutsche Versorgung in erster Linie über die Ostseepipeline Nord Stream 1 laufe, Transgas über die Ukraine sei zu vernachlässigen. Allerdings sind die dort durchgeleiteten Mengen für die südlichen hochindustrialisierten Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg durchaus wichtig. Sie lassen sich nur schwer aus Norwegen oder den Niederlanden versorgen. Auch lässt sich über Nord Stream nicht zusätzliches Gas transportieren, da die Rohrleistung weitgehend ausgelastet ist. Wie der Verband Zukunft Gas mitteilt, laufen über den in der Ukraine betroffenen Strang etwa 25 Millionen Kubikmeter Gas am Tag in die EU, das sind immerhin 8 Prozent des gesamten russischen Transitgases.