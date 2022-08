Zukunft der Energieversorgung : Ist ein autarkes Leben möglich?

Die Deutschen rüsten sich für den Winter. In Baumärkten sind elektrische Heizlüfter ausverkauft, Brennholz und Kohlebriketts sind ebenfalls kaum noch zu bekommen. Manch einer zieht selbst mit der Motorsäge in den Wald, um Nachschub für den heimischen Holzofen zu beschaffen. Auch Solaranlagen sind gefragt wie nie, die Wartezeiten auf Anlagen und Handwerker reichen bis weit ins nächste Jahr hinein.

Längst richten sich die Blicke der Menschen nicht mehr nur darauf, wie sich dieser Winter möglichst warm und kostengünstig überstehen lässt. Viele ahnen: Die Energiepreise werden noch lange Zeit hoch bleiben. Die Nachfrage nach Konzepten wächst, die auf einen hohen Eigenanteil in der Energieerzeugung setzen. Ein Überblick darüber, was machbar ist - im einzelnen Haus, im einzelnen Ort und im ganzen Land.

Das Haus

Bis vor kurzem war der Plattenbau in der Kopernikusstraße in Aschersleben noch einer von vielen, wie sie einst in der DDR gebaut wurden. Fünf Etagen, vier Eingänge, 60 Wohnungen – praktisch, aber schon lange nicht mehr innovativ. Das soll sich ändern.

Die Wohnungsgesellschaft der 27.000-Einwohner-Stadt in Sachsen-Anhalt lässt den 1972 gebauten Plattenbau derzeit zu einem Effizienzhaus umbauen, das seinen Energiebedarf über weite Teile des Jahres selbst decken soll: mit gut gedämmten Außenwänden, Solarmodulen auf dem Dach und der Fassade, Stromspeichern und mit Infrarotheizungen in den dann nur noch 22, dafür aber größeren Wohnungen. Das Konzept dafür stammt von dem Ingenieur Timo Leukefeld, der an der Technischen Universität Freiberg lehrt.

Aktuell ist das Haus eine große Baustelle. Zwei Geschosse wurden abgetragen, vom Rest stehen noch die Betonfertigteile der Außenwand und die tragenden Wände im Inneren. An die Stelle des bisherigen Flachdachs tritt ein nach Süden ausgerichtetes Schrägdach, das mit Solarpaneelen vollgepackt wird. Auch an der Außenfassade und den Balkonfronten sollen Module angebracht werden. Das ganze Haus wird quasi eingepackt.

Zum Heizen kommt nicht die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) präferierte Wärmepumpe zum Einsatz, sondern ein anderes strombasiertes System: die Infrarotheizung. Diese habe den Vorteil, dass sie in der Anschaffung deutlich günstiger sei, erklärt Leukefeld. „Statt Rohre müssen wir nur Stromkabel verlegen.“ Zwar kosteten Infrarotheizungen im laufenden Betrieb mehr Strom als Wärmepumpen, dafür seien Wartung und Reparaturen günstiger. „Wir stopfen zu viel Technik in die Häuser“, kritisiert Leukefeld. Er rät zu möglichst einfachen Systemen und dazu, die Kosten über den gesamten Lebenszyklus einer Heizung zu betrachten.

Zu 62 Prozent autark soll der Ascherslebener Ex-Plattenbau sein, wenn er im kommenden Jahr bezogen wird. In den kalten Wintermonaten soll Ökostrom zugekauft werden. Warum nicht 100 Prozent Autarkie? „Das wäre viel zu teuer“, sagt Leukefeld. Schon so war die Kalkulation nicht einfach. Zwischen zehn und elf Euro Miete je Quadratmeter sollen die sanierten Wohnungen kosten, allerdings nicht kalt, sondern warm. In der geplanten Pauschalmiete sollen neben Strom und Wärme auch zwei Carsharing-Elektroautos inklusive sein.

Für das nächste Projekt dieser Art plant Leukefeld, den Autarkiegrad etwas zu senken, auf 55 Prozent. Dann könnte auch die Miete niedriger ausfallen. So stolz der Ingenieur auf dieses Projekt ist – er sieht auch die Grenzen des Machbaren. In Großstädten sei so viel Autarkie wie in Aschersleben kaum möglich. Zu wenig Dachfläche im Verhältnis zur Wohnfläche, zu viele Schatten von Nachbarhäusern, die die Sonnenausbeute schmälern. „25 Prozent des Gebäudebestands können wir vielleicht auf dieses Niveau bringen“, schätzt Leukefeld. Mehr sei kaum drin.

Das Dorf

Gaspreisschock? Ausverkaufte Kohlebriketts? Ansturm auf Heizlüfter? Die aktuelle Nachrichtenlage können die 130 Einwohner von Feldheim getrost ignorieren. Seit zwölf Jahren ist das brandenburgische Dorfs in seiner Energieversorgung komplett autark. Strom und Wärme entstehen quasi direkt vor der Haustür, in einem Windpark, einer Biogasanlage und einem Holzhackschnitzelkraftwerk. Für die Kilowattstunde Strom zahlen die Feldheimer seit dem Wegfall der EEG-Umlage nur noch 12 Cent, für die Kilowattstunde Gas 7,5 Cent. Auf dem Markt kostet Gas heute etwa das Dreifache.