Der Vorrat sinkt : Deutsche Erdgasspeicher nur noch zu 37 Prozent gefüllt

Gasverdichterstation in Waidhaus in der Oberpfalz: Hier kommt russisches Erdgas über die Grenze nach Bayern. Bild: dpa

Der Verbrauch von Erdgas hält an und damit sinken auch die Füllstände der Speicher in Deutschland weiter. Mit Stand vom 30. Januar weisen die Erdgasspeicher noch einen Stand von 37 Prozent auf. Das ist sehr niedrig für diese Jahreszeit – zumal mit einem starken Verbrauch bis zum Frühjahr zu rechnen ist. Vor einem Jahr lag der Speicherstand bei 46 Prozent und davor bei 86 Prozent sowie 63 Prozent.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft.



Einer der Hauptlieferanten für Erdgas ist Russland. Durch den Ukraine-Konflikt und die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen gerät auch die Erdgasversorgung in den politischen Blickpunkt. So wird die Genehmigung der Erdgasleitung Nord Stream 2 öfter als europäisches Druckmittel genannt, die im Fall einer russischen Aggression untersagt werden müsse. Vor allem stellt sich die Frage, wie sicher die Energieversorgung in Deutschland ist.

Wie lange Erdgas für den deutschen Verbrauch derzeit ausreicht, hängt an weiteren Lieferungen und mit am Wetter: Je niedriger die Außentemperaturen, desto mehr Erdgas wird für die Wärme in Gebäuden gebraucht. Rund die Hälfte der Haushalte heizt mit Erdgas in Deutschland.

Abschaltungen für Industriekunden

Vorerst müssen Privatpersonen aber nicht damit rechnen, dass ihre Wohnung kalt wird. Zuvor würden die Folgen Industriebetriebe merken, die ebenfalls auf Erdgas angewiesen sind. „Das Angebot war im Dezember tageweise derart knapp, sodass über extrem hohe Preise Abschaltungen von Industriekunden organisiert wurden“, sagt Sebastian Bleschke, Geschäftsführer der Initiative Energien Speichern, einem Zusammenschluss von Betreibern deutscher Gas- und Wasserstoffspeicher. Im Grunde sei das ein marktbasiertes Engpassmanagement.

Schon vor Jahren kam es in Europa zu Diskussionen über die Sicherheit der Gasversorgung. Doch bislang hat sich an der Abhängigkeit wenig geändert. Bleschke sagt, dass die Debatte im Jahr 2015 keinen gesetzlichen Rahmen brachte, der eine bessere Wintervorsorge sicherstellt. Er spricht von „Long-Term-Option“ (LTO), die eingeführt wurden und Gasnetze absichern sollen. „Zur Gewährleistung einer sicheren Gasversorgung insgesamt sind sie in der aktuellen Ausgestaltung ungeeignet“, sagt Bleschke. In Sachen Gasversorgungssicherheit habe die vorherige Bundesregierung auf den Markt gebaut.

Die neue Ampelregierung diskutiert gerade Pläne, um die Energieversorgung abzusichern. Das dürfte aber erst für den kommenden Winter helfen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, dass Deutschland nicht noch einmal in eine solche Situation wie jetzt hineinlaufen darf. „Das wäre wirklich fahrlässig“, sagte er.

Der Erdgaspreis hat sich im vergangenen Jahr deutlich verteuert, weil die Energienachfrage insgesamt auf der Welt und besonders in der Industrie deutlich angestiegen ist. Die höheren Preise spüren auch die deutschen Verbraucher. Im Januar zahlte ein Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Durchschnitt laut Vergleichsportal Check24 2828 Euro für Erdgas und damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.

In der Europäischen Union liegen die Füllstände der Erdgasspeicher mit 38 Prozent nur leicht über dem Durchschnitt in Deutschland. Zu dieser Jahreszeit kam es in den Vorjahren zu Speicherständen von 52 Prozent, 72 Prozent und 53 Prozent.