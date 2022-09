Beispiel Stahlindustrie : Was sich aus der Geschichte zum Energiesparen lernen lässt

Die Energieversorgung ist „das Problem des Tages“ und sicherlich auch ein „Grundübel unserer wirtschaftlichen Not“. So aktuell diese Worte klingen: Sie sind mehr als 100 Jahre alt und stammen aus einer Rede Albert Vöglers, eines der führenden Stahlindus­triellen der Weimarer Republik. Er richtete damit im Jahr 1920 in einer Rede beim Verein Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh) einen Appell an die Branche, vor dem Hintergrund der drängenden Probleme der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg nach Möglichkeiten der Energieeinsparung und Kostensenkung zu suchen, um die Stahlindustrie aus der Krise der Nachkriegszeit zu führen.

Energieversorgung, das betraf zu dieser Zeit vor allem die Versorgung mit Steinkohle, dem seit der Industrialisierung wichtigsten Energieträger in Deutschland und Europa. Eigentlich gab es davon in Deutschland mit seinen Industrierevieren an der Ruhr, der Saar, im Aachener Raum und in Oberschlesien mehr als genug, trotzdem sprachen die Zeitgenossen von einer „Kohlennot“, die nicht nur die Stahlindustrie betraf, sondern sich auf das gesamte Wirtschaftsleben – und damit auch auf die privaten Haushalte – auswirkte.