Aktualisiert am

Was tun, wenn das Gas fehlt?

Kernkraftwerke oder Biomasse : Was tun, wenn das Gas fehlt?

Was tun, wenn das Gas aus Russland nicht mehr fließt? Die Union will Kernkraftwerke notfalls länger laufen lassen und auch Christian Lindner ist offen für eine Atomdiskussion. Aber auch eine Verstromung von Biomasse ist im Gespräch.

Länger am Netz? Die Atomkraftwerke (AKW) Isar 1 (l) und Isar 2 mit dem Kühlturm in der Mitte Bild: dpa

Um den möglichen Wegfall russischen Gases für die Stromproduktion zu kompensieren, spricht sich die Union für eine Diskussion um Laufzeitverlängerungen von Atomkraftwerken und für einen stärkeren Einsatz von Biomasse aus. „Angesichts einer drohenden Notlage im Winter muss alles in die Waagschale und deshalb wirklich ergebnisoffen gefragt werden: Sollen die drei verbliebenen Kernkraftwerke tatsächlich mitten in diesem Winter abgeschaltet werden, und was könnte zusätzliche Stromproduktion durch Biogas beitragen?“, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende und Sprecher der Unionsfraktion für Klimaschutz und Energie, Andreas Jung, der F.A.Z.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Er stellte klar, man wolle nicht grundsätzlich am Atomausstieg rütteln und wisse um die begrenzten Möglichkeiten der Biomasse. Die Vorschläge der Ampelkoalition wiesen aber in die falsche Richtung: „Mehr Kohleverstromung als einzige Antwort der Stromkompensation und damit mehr Kohlendioxid-Ausstoß“, kritisierte Jung.