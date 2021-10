Europäische Energiekrise : Aufgeheizt statt abgekühlt

Wie die Debatte über die hohen Energiepreise beim Treffen der EU-Staats- und -Regierungschefs Ende dieser Woche verläuft, ist kaum vorherzusagen. So heißt es im Entwurf für die Schlussfolgerungen bisher nur: „Der Europäische Rat hat sich mit dem jüngsten Anstieg der Energiepreise befasst.“ In eckigen Klammern folgt: „Noch weiter auszuarbeiten“.

Es könnte hoch hergehen. Darauf zumindest deutet ein Drahtbericht der deutschen Botschaft hin, in dem diese die Bundesregierung über die Diskussion der EU-Staaten über den eben von der Europäischen Kommission vorgelegten Werkzeugkasten zur Energiekrise informiert. Das „nur für den Dienstgebrauch“ gekennzeichnete Papier liegt der F.A.Z. vor.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, stieß die „Toolbox“ zwar auf breite Unterstützung. „Es gab grundsätzlichen Konsens bezüglich der Maßnahmen für vulnerable Haushalte und betroffene Unternehmen sowie für eine Erhöhung der Energieeffizienz und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und Elektrizitätsspeicher“, heißt es.

Jenseits aller Einigkeit zu kurzfristigen Hilfen und eines allgemeinen Bekenntnisses zum Green Deal aber ist der Unmut groß. Das besonders stark getroffene Spanien ist „stinksauer“, dass die Kommission alle weiter gehenden Vorschläge hat „abtropfen lassen“, wie es in Diplomatenkreisen heißt. Auch Frankreich, Griechenland, Rumänien, Tschechien und Ungarn sind ungehalten. Die Kommission hat zwar zugesagt, die Vorschläge verschiedener Staaten „zu prüfen“. Das jedoch wird in den betroffenen Hauptstädten wohl nicht ganz zu Unrecht als faktische Absage verstanden.

Dabei geht es vor allem um die von Frankreich und Spanien erhobene Forderung, den Strom- vom Gaspreis zu entkoppeln. Der Preis hängt in der EU bisher davon ab, wie viel der teuerste zur Stromgewinnung eingesetzte Energieträger kostet. Derzeit „gingen nur 6 Prozent des EU-Gasverbrauchs in die Stromproduktion, und trotzdem diktiere der hohe Gaspreis die Strompreise“, kritisiert Ungarn laut Drahtbericht. Frankreich und Griechenland hätten sich dafür ausgesprochen, dass der Preis die durchschnittlichen nationalen Produktionspreise besser widerspiegeln müsse. Spanien könnte dann wegen seiner erneuerbaren Energieträger mit niedrigeren Preisen rechnen, Frankreich würde davon profitieren, weil es 70 Prozent seines Stroms aus günstiger Kernkraft gewinnt.

Die Orientierung an den durchschnittlichen Produktionspreisen würde allerdings das 2015 eingeführte „Design“ des EU-Strommarkts grundlegend ändern. Das sogenannte Grenzpreissystem führt dazu, dass der Preis niedrig ist, solange die Nachfrage aus günstigen Wind-, Wasser-, Solar- oder auch Kernkraftwerken bedient werden kann. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat das sogar immer wieder zu negativen Preisen geführt, weil es so viel Strom am Markt gab. Zugleich aber erlaubt es, dass der Preis bei Stromknappheit so stark steigt, dass sich der dann nötige Einsatz von Kohle- und Gaskraftwerken rechnet. Dieser hohe Preis macht es wiederum für die Anbieter von Wind- oder Sonnenkraft attraktiv, weiter in den Ausbau zu investieren. Entsprechend kritisch sieht die Kommission auch, wenn nun Länder wie Spanien die Gewinne abschöpfen wollen, die die Betreiber von Wind- und Sonnenkraftanlagen momentan machen.

Streit droht über die Atomkraft und die Rolle Russlands

Die von Ungarn bei der Aussprache der Staaten vorgetragene Behauptung, der Markt versage, weil der Gas- den Strompreis diktiere, wird von der Kommission ausdrücklich nicht geteilt. Es sei klar, dass die Energiemarktregeln keine Schuld trügen. Ohne wettbewerbliche Energiemärkte lägen die Preise noch höher, betont sie. Ähnlich sehen das laut dem Drahtbericht neben Deutschland („Ein Marktversagen und eine akute Gefährdung der Versorgungslage könne man nicht erkennen. Deshalb schienen Markteingriffe nicht angezeigt“) die nordeuropäischen Staaten, die Niederlande, die Balten und Österreich.

Sie teilen auch die Analyse der Kommission, dass der aktuelle Preisanstieg vor allem auf die „doch sehr erfreuliche globale konjunkturelle Erholung“ (Deutschland) zurückzuführen sei. Die EU dürfe ein temporäres Problem nicht mit lang anhaltenden strukturellen Maßnahmen lösen, betont Dänemark. Die Niederlande hätten sich gerade wegen des geringen Einflusses der Europäer auf die globalen Energiepreise für möglichst effiziente Märkte ausgesprochen: „Wenn man klein ist, muss man schlau sein“ („If you are not big, you have to be smart“).

Auf Verständnis stoßen Spanien, Frankreich und die anderen Befürworter eines neuen Marktdesigns hingegen im Umfeld von Ratspräsident Charles Michel. Das Argument, dass das bestehende Marktdesign aus einer Zeit stamme, als fossile Energien noch eine wichtigere Rolle spielten, sei nicht falsch, heißt es dort. Streit droht auf dem Gipfel auch über die Rolle Russlands und der Atomkraft. Frankreich und andere Staaten hätten die EU-Kommission aufgefordert, die Kernkraft vor dem Hintergrund der hohen Preise endlich als „grüne Technologie“ einzustufen, um den Ausbau zu fördern. Deutschland habe indes, unterstützt von Österreich, betont, dass Kernenergie keine Lösung sei, auch nicht für die aktuelle Lage.

Auch die Debatte über die Kosten des Klimawandels und die Ausweitung des Emissionshandels auf Gebäude und Verkehr geht weiter. Vor allem die Osteuropäer, aber auch Frankreich, Spanien und Italien hätten das angesprochen, heißt es in dem Drahtbericht. Polen habe gewarnt, einige Vorschläge des Fit-for-55-Klimapakets der Kommission würden „wahrscheinlich zur Erhöhung der Energiearmut führen“.

Klar ist damit nur, dass der Plan der Europäischen Kommission, die Mitgliedstaaten mit der Vorlage der Toolbox zu beruhigen, fehlgeschlagen ist. Die Debatte über die richtige Antwort der EU auf die Energiepreiskrise wird auf und wohl auch nach dem EU-Gipfel weitergehen. Die slowenische EU-Ratspräsidentschaft hat vorsichtshalber schon für den 26. Oktober zu einem Sondertreffen der Energieminister eingeladen.