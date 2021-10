Folgen hoher Energiepreise : „Die Angst ist groß“

Aktualisiert am

Höhere Heizkosten befürchtet: Häuserblock mit Sozialwohnungen in Berlin Bild: Matthias Lüdecke

Nicht nur den Unternehmen bereiten die hohen Gaspreise Sorgen. Auch Kommunen und Verbraucherschützer schlagen jetzt Alarm. Bisher kommen die hohen Preisausschläge nicht in der vollen Breite beim Endkunden an. Doch wie sehr werden sich die Schwankungen an den Spotmärkten, auf denen Gas kurzfristig gehandelt wird, auf Privatkunden oder die Kommunen übertragen?

Jannik Waidner Redakteur in der Wirtschaft

Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, rechnet damit, dass sie im November oder Dezember beim Verbraucher aufschlagen. Vor allem Geringverdiener, Hartz-IV-Empfänger und Rentner könne das stark belasten. Müller schließt nicht aus, dass es für manche Verbraucher zum Äußersten kommen könnte: zu Gas- und Stromsperren wegen nicht gezahlter Rechnungen: „Damit ist auch in diesem Winter absolut zu rechnen“, sagte er im F.A.Z.-Podcast für Deutschland. Die Politik müsse Bedürftigen über das Wohn- und Energiegeld helfen.