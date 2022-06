Alarmstufe des Notfallplans : „Die Gasrechnung bricht mir das Genick“

Die explodierenden Energiepreise drohen Teile der Mittelschicht in die Armut zu treiben. Nun sollen Versorger auch noch das Recht bekommen, die Gaspreise sofort an die Verbraucher weiterzureichen. Gibt es einen Ausweg?

Als Clara Borgsmüller die E-Mail öffnet, versucht sie ruhig weiter zu atmen. Dann stellt sie eine einfache Rechnung auf: Im Monat bekommt sie 1600 Euro Rente. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben ihr knapp 500. Davon muss sie einkaufen, tanken, ihren Hund und die zwei Katzen füttern. Sie kann davon gut leben, sagt sie, anderen gehe es schlechter. Doch in der E-Mail ihres Gasanbieters steht nun, dass sie in Zukunft doppelt so viel zahlen solle wie zuvor. Dann blieben ihr nur noch 250 Euro zum Leben. „Das bricht mir das Genick“, sagt sie.

Wie Clara Borgsmüller geht es in Deutschland immer mehr Menschen, seit im vergangenen Winter die Energiepreise explodiert sind. Verbraucherschützer und Forscher warnen, dass nun auch jene in Schwierigkeiten geraten, die vorher nie auf Sozialleistungen angewiesen waren. Ein Teil der Mittelschicht, so die Befürchtung, wird in den kommenden Monaten in die Armut abrutschen. Ein Blick auf diese Schicksale ist für viele ein Blick in die eigene Zukunft.

Es ist zudem eine Zukunft, die schon deutlich früher eintreten könnte als gedacht, seit die Bundesregierung am Donnerstag die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen hat. Zusammen mit dem geplanten Energiesicherungsgesetz kann das Versorgern ermöglichen, die gestiegenen Gaspreise sofort an ihre Kunden weiterzugeben. Dieses Recht müsste die Bundesnetzagentur vorher jedoch aktivieren. Ob und wann sie das tut, ist bislang noch nicht abzusehen.

Nachdem Borgsmüller die E-Mail gelesen hat, sucht sie nach Lösungen. Wärmepumpe einbauen? Zu teuer. Das Haus am Rande einer Kleinstadt in Rheinland-Pfalz ist ohnehin nur gemietet. Gas ganz abmelden? Ein Heizstrahler im Bad würde ihr im Winter reichen. Aber das Warmwasser kommt auch über die Therme. Am Ende lässt sie darüber die Kündigungsfrist verstreichen – ein teurer Fehler, den zu viele machen.

Obgleich in den vergangenen Monaten die Tarife erheblich teurer geworden sind, gibt es zwischen den Anbietern doch beträchtliche Unterschiede. Im Durchschnitt haben sich die Gaspreise im April im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als verdoppelt. Der Strompreis stieg derweil nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) um gut 15 Prozent.

Borgsmülller bangt, was neben den Gas- noch an Stromkosten auf sie zukommt. „Was dann? Gibt es in Frankfurt noch die Zeltstadt?“, sagt sie. „Es ist Galgenhumor.“ Sie hat Angst, Schulden zu machen und am Ende eine Energiesperre zu bekommen – wenn der Mitarbeiter des Netzbetreibers an der Tür klingelt und das Gas abstellen will. „Aber bevor solche Sachen passieren, muss es doch ein Lösungsangebot geben“, sagt sie.

Das Lösungsangebot, das der Staat derzeit macht, sind einmalig 300 Euro für einkommen­steuer­pflichtige Er­werbs­tätige. Rentner haben wie Studenten keinen Anspruch auf das Energiegeld. Sozialhilfeempfänger erhalten derweil einmalig 200 Euro je Person, Familien 100 Euro je Kind. Haushalten, die Wohngeld beziehen, zahlt der Staat einen Heizkostenzuschuss. Weitere Entlastungen würden derzeit in der Regierung diskutiert, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstag. Details nannte er jedoch nicht.