F.A.Z.-exklusiv : Union gegen Blankoscheck für Energiepreisbremse

Die Unionsfraktion im Bundestag positioniert sich mit einem überraschenden Zug gegen die von der Ampel geplante Finanzierung der Energiepreisbremse: CDU und CSU zeigen sich offen, dafür die Schuldenregel nächstes Jahr auszusetzen – nach Ausschöpfen aller anderen Finanzierungsmöglichkeiten. Das geht aus einem Entschließungsantrag hervor, den die Fraktion am Freitag im Bundestag zur Abstimmung stellen will. Er liegt der F.A.Z. vor.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Die Abgeordneten beraten am Vormittag in abschließender Lesung über den Gesetzentwurf, mit dem die Ampel den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zusätzlich mit 200 Milliarden Euro ausstatten will. Die Mittel sollen ihm komplett dieses Jahr zufließen, auch wenn damit Maßnahmen bis Mitte 2024 finanziert werden. Dazu soll die Notklausel in der Schuldenregel abermals in Anspruch genommen werden.

„Wir stehen zur Schuldenbremse im Grundgesetz. Aber gerade deshalb muss man ehrlich mit ihr umgehen“, sagte Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg der F.A.Z. Was Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) jetzt mache, sei Symbolik. Feierlich betone er, die Schuldenbremse in 2023 einzuhalten. Tatsächlich erfinde er immer neue Manöver, sie zu umgehen.

„Obwohl man noch nicht einmal annähernd weiß, wofür und wie viel Geld man braucht, werden auf Vorrat frei erdachte Milliarden-Wumms-Beträge in Sonderhaushalten angesammelt“, kritisierte der CDU-Politiker. Das sei organisierte Intransparenz. „Wir müssen zurück zu einer ehrlichen Haushaltspolitik, die uns Jahr für Jahr klar vor Augen führt, wann und wie viele Schulden wir tatsächlich machen.“

In ihrem Entschließungsantrag, mit dem die Opposition ihre Position zu laufenden Gesetzgebungsverfahren darlegen kann, unterstützt die Unionsfraktion das Ziel der Ampel, Bürger und Betriebe zu entlasten. „Die Vorschläge der Bundesregierung für einen ,Abwehrschirm‘ gehen grundsätzlich in die richtige Richtung“, formuliert sie. Man brauche schnellstmöglich eine Strom- und Gaspreisbremse. Die Reaktivierung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds hält sie für nachvollziehbar. „Die Koalitionsfraktionen zäumen aber mit dem vorliegenden Gesetzentwurf das Pferd von hinten auf.“

Bevor klar sei, welche Maßnahmen geplant seien und was sie kosteten, seien 200 Milliarden Euro ins Schaufenster gestellt worden. „Angezeigt wäre eine verfassungsrechtlich gebotene Lösung und eine Verbuchung entsprechend der jährlich zu erwartenden Bedarfe.“ Aktuell sollte der Fonds nach den Vorstellungen von CDU/CSU nur das erhalten, was er dieses Jahr benötigt. Im Jahr 2023 sollte er im Rahmen der laufenden Haushaltsverhandlungen ausgestattet werden.

Mehr zum Thema 1/

Verwiesen wird auf die Spielräume, die mit der Konjunkturkomponente verbunden sind, Einsparmöglichkeiten, die Abschöpfung von Überschüssen im Strommarkt und die bestehende Rücklage. Dann kommt verklausuliert der entscheidende Satz: „Ob es sachlich zwingend notwendig und erforderlich sein kann, darüber hinaus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds im Jahr 2023 weitere Mittel unter Nutzung der Notlagenklausel des Grundgesetzes zuzuweisen, muss der Bundesminister der Finanzen darlegen und begründen.“