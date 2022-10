Energiekrise : Rette mich, wer kann

Dass Besprechungen nicht immer in konkreten Beschlüssen münden, dürfte für Manager ein vertrautes Phänomen sein. Dennoch war die Enttäuschung in der Wirtschaft darüber groß, dass sich die Bund-Länder-Runde am Dienstagabend noch nicht auf das geplante neue Hilfspaket einigen konnte. Wie der 200 Milliarden Euro schwere „Abwehrschirm“ sowohl Privathaushalte als auch Betriebe entlasten soll, ist weiter offen. Etliche Verbandsvertreter machten ihrem Unmut darüber prompt Luft. Der DIHK mahnte, es müsse jetzt schnell Hilfen für die Unternehmen geben, der Zentralverband des Handwerks monierte: „Nur ein aufgespannter Schirm schützt auch.“ Der Präsident des Chemieverbands VCI warnte in der „Bild“-Zeitung gar, Deutschland drohe der Absturz „vom Industrieland zum Industriemuseum“.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung. Folgen Ich folge

Aber wie schlecht steht es um die Industrie wirklich? Der Ifo-Index, der wichtigste Konjunkturindikator, ist im September deutlich zurückgegangen, vor allem, weil die Unternehmen schlechtere Geschäftserwartungen haben. In den amtlichen Zahlen spiegeln sich die Alarmrufe aus den Unternehmen bislang aber kaum, die Produktion in Deutschland wie auch in der EU ist trotz des geringeren Gasverbrauchs weitgehend stabil. Im Juli hat das produzierende Gewerbe hierzulande lediglich einen Rückgang um 0,3 Prozent zum Vormonat vermeldet.