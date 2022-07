Energiekrise : Was den Gaspreis verteuert

Der Gaspreis hat sich schon jetzt im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich erhöht und wird noch weiter steigen. Eine Vervielfachung wird vor allem wegen den höheren Beschaffungskosten befürchtet: Diese haben sich zunächst im vergangenen Jahr durch einen Nachfrageschub auf der Welt verteuert und seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine auch durch die Unsicherheit über Gaslieferungen aus Russland.

Wie setzt sich als der Endkundenpreis nun zusammen und auf welche Kosten sollten sich Verbraucher einstellen? Für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden wurden schon im April Erdgaskosten laut einer Berechnung des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) durchschnittlich etwa 230 Euro im Monat fällig. Das war in etwa eine Verdoppelung zum Jahr 2021 mit rund 118 Euro.

Im Großhandel ist der Gaspreis schon deutlich gestiegen

Dieser Anstieg liegt vor allem an höheren Handelspreisen, die den Anteil von Beschaffung und Vertrieb anheben (siehe Grafik). In den Vorjahren machte der staatliche Anteil am Gaspreis noch knapp die Mehrheit des Endkundenpreises aus: Die Mehrwertsteuer mit dem Aufschlag von 19 Prozent kommt auf einen Anteil am Endpreis von 16 Prozent. Dahinter folgt das Netzentgelt mitsamt Messung und Messstellenbetrieb sowie die Erdgassteuer von 0,55 Cent je Kilowattstunde. Die Konzessionsabgabe zahlen die Netzbetreiber für die Nutzung der Wege an Kommunen. Seit dem vergangenen Jahr soll ein CO 2 -Preis von derzeit 0,55 Cent je Kilowattstunde, der nächstes Jahr steigen wird, die Emissionen von Kohlendioxid (CO 2 ) verteuern und dadurch senken.

Bei vielen deutschen Verbrauchern sind die extremen Preiserhöhungen vom Gasmarkt bisher noch nicht angekommen. Im Großhandel ist der Gaspreis schon deutlich mehr gestiegen: Nach rund 20 Euro je Megawattstunde in den vergangenen Jahren, hatte sich der Großhandelspreis Anfang Juni auf rund 80 Euro je Megawattstunde eingependelt. Durch den erst gedrosselten und derzeit gestoppten Gasfluss aus Russland ist der Preis auf zuletzt etwa 180 Euro je Megawattstunde gestiegen.

Diese Aufschläge werden die Endkunden nach und nach erreichen, weil Versorger in der Regel langlaufende Verträge haben, die zu geringeren Preisen abgeschlossen worden sind. Der Anstieg im Großhandel deutet auf eine Vervielfachung der Endkundenkosten. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, spricht von einer Verdreifachung der Abschläge im kommenden Jahr. In den aktuellen Heizkostenabrechnungen seien die Folgen des Ukrainekrieges noch nicht berücksichtigt.

Jetzt müssen Energieunternehmen den fehlenden Teil des günstigen Erdgases aus Russland durch teure Zukäufe ersetzen, um die Kunden weiter zu beliefern. Das könnte schon früher zu höheren Gaspreisen führen. Um diese Verluste auszugleichen, baut Deutschlands größter Gasimporteur Uniper auf staatliche Hilfe. Derzeit reduziert der Konzern eigens gebuchte Gasmengen in ihren Speichern, um die Kunden mit Gas zu versorgen und die Liquidität von Uniper zu sichern.

Dies gilt in der Branche mit als Grund, weswegen der Füllstand der Gasspeicher insgesamt derzeit nicht steigt und bei 64,5 Prozent liegt. Laut der Initiative Energien Speichern (INES), dem Zusammenschluss der Gasspeicherbetreiber in Deutschland, werden gleichzeitig große Gasmengen eingelagert. „Der Gasspeicherfüllstand sinkt derzeit allerdings, weil gleichzeitig noch größere Gasmengen wieder ausgespeichert werden“, sagte INES-Geschäftsführer Sebastian Bleschke auf Anfrage. Zum Auffüllen würden größere Liefermengen von Flüssiggas (LNG) benötigt.