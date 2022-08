Energiekrise : Warum Strom gerade so teuer ist

Welche Faktoren bestimmen den Strompreis?

Wie in jedem anderen Markt gibt es Angebot und Nachfrage – und die müssen exakt übereinstimmen: In die Netze darf zu jedem Zeitpunkt nur so viel Strom eingespeist werden, wie auch verbraucht wird. Die Balance ist die Frequenz, die in Europa 50 Hertz beträgt. Sie steigt, wenn weniger Strom verbraucht als eingespeist wird, und fällt, wenn der Verbrauch höher ist als die Einspeisung. Sinkt die Frequenz im Stromnetz zu schnell oder zu langsam, können Generatoren beschädigt werden. Für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage gibt es einen Spotmarkt, auf dem Strom für den nächsten Tag gehandelt wird. Hier wird der Preis in erster Linie durch die Witterung bestimmt. Ist es bewölkt und windstill, herrscht Mangel an erneuerbaren Energien, dann sind andere, teuere Energieträger wie Atomkraft, Kohle, Gas oder Öl notwendig.

Warum sind die Strompreise am Spotmarkt gerade so hoch?

Es herrsche eine Knappheit am Strommarkt, sagt Tobias Federico, Geschäftsführer von Energy Brainpool. Als Gründe nennt er neben den hohen Gaspreisen die Dürre. Die niedrigen Pegelstände behindert den Kohletransport auf Flüssen ebenso wie die Kühlung von Kraftwerken. Die Trockenheit behindert auch die Stromerzeugung durch Wasserkraft. Hinzu kommen technische Probleme bei den Atomkraftwerken in Frankreich. Dort stehen derzeit nur 25 Gigawatt der installierten Kapazität von 62 Gigawatt zur Verfügung. Hinzu kommt laut Federico, dass der Terminmarkt, also der Handel für Lieferungen in der Zukunft, derzeit sehr illiquide ist und daher selbst kleine Liefermengen zu hohen Preisausschlägen führen können.

Der Strompreis wird also auch von der Lage in Frankreich bestimmt?

Ja, der Strommarkt ist ein europäischer. Derzeit exportiere Deutschland viel Strom nach Frankreich und in die Schweiz, sagt Marcel Steinbach vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Gleichzeitig importiert es viel Strom aus Skandinavien.

Wie wird sich der Strompreis entwickeln, bleibt er so teuer?

Mit Blick auf die nächsten 2 bis 3 Jahre wird der Strompreis sicherlich wieder sinken. Bis dahin werden mehr LNG-Terminals am Netz sein, sagt Hanns Koenig, Energiemarktexperte von Aurora Energy Research. Die große Frage ist für ihn die Entwicklung in den kommenden 18 Monaten, wobei die Lage im übernächsten Winter noch schwieriger sein könnte als im nächsten. Aber viele negative Entwicklungen sieht er schon eingepreist.

Welche Rolle spielen dabei die Gaskraftwerke?

Mit Gas betriebene Kraftwerke sind besonders flexibel. Je nach Bedarf können die Betreiber die Leistung schnell wieder hoch- oder herunterfahren. Gaskraftwerke bilden deshalb oft eine Art Sicherheitsnetz, wenn Strom knapp zu werden droht. Obwohl Gas so teuer und knapp ist wie nie zuvor, geht es deshalb nicht ohne den teuren Strom der Gaskraftwerke. Im Juli haben sie knapp 10 Prozent zur Stromproduktion beigesteuert, im Vormonat rund 11 Prozent.

Ist dieser kleine Anteil so entscheidend für den Markt?

Die Reihenfolge, in der Kraftwerke für die Stromproduktion eingesetzt werden (Merit Order), richtet sich nach den jeweils aktuellen Produktionskosten. Am niedrigsten sind die bei Strom aus Wind- und Sonne, weil keine Brennstoffkosten anfallen, danach kommen Kernkraftwerke, Braunkohle, Steinkohle und Erdgas. Die gerade benötigten Kraftwerke mit den höchsten Kosten bestimmen aber den aktuellen Handelspreis für den gesamten Strommarkt. Und weil die Gaskraftwerke gerade die Schlüsselrolle spielen, setzen sie den Preis. Ausnahme sind Langfristverträge etwa zwischen Stadtwerken und Stromkonzernen wie RWE, in denen die Preise teils auf Jahre im Voraus festgelegt werden. Deshalb schlagen die extrem hohen Börsenpreise auch nicht sofort auf die Endverbraucher durch. Mittelfristig werden die höheren Kosten aber zumindest in Teilen bei ihnen ankommen.

Will die Bundesregierung die Preisbildung ändern?

Nein. Zwar hat das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) eine Reform angekündigt. Die soll aber nicht am Merit-Order-Prinzip rütteln. Dieses Grundprinzip des europäischen Strommarktes solle erhalten bleiben. Ziel sei es vielmehr, die negativen Effekte der Merit Order zu beseitigen, „einen Mechanismus zu finden, der es erlaubt, die Übergewinne an die Endkunden weiterzugeben“. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am Montag eine Reform des europäischen Strommarkts an.

Wann sollen Habecks Pläne greifen?

Schnelle Entlastungen für die Verbraucher wird es nicht geben. Die Rede ist von „mittelfristig“, was auch mehrere Jahre bedeuten kann. Eine Reform sei komplex und müsse mit anderen europäischen Ländern abgestimmt werden, sagte Habecks Sprecherin. Vor allem die SPD macht jetzt Druck, sowohl für Gas als auch für Strom einen staatlichen Preisdeckel einzuziehen.

Kann deutscher Atomstrom helfen?

Die Meinungen gehen auseinander. Widerstand kommt vor allem von den Grünen, aber Wirtschaftsminister Habeck verschließt eine Verlängerung nicht mehr grundsätzlich aus. Auch die Netzagentur zeigte sich offen. Die Bundesregierung prüft in einem Stresstest, ob das Stromnetz ohne Atomstrom auskäme, wenn gleichzeitig Gas gespart werden muss und dafür mehr elektrische Energie benötigt wird.

Wie ließe sich das ausgleichen?

Der Atomkraft-Anteil an der deutschen Stromproduktion lag im Juli bei rund 7 Prozent. Für kurzfristigen Ersatz würde noch mehr klimaschädlicher Kohlestrom benötigt. Erste Steinkohlekraftwerke wurden schon aus der Reserve zurückgeholt und sollen bis zum kommenden Frühjahr wieder für den Markt produzieren, um so die Gasverstromung zu verringern. Im Oktober sollen auch mehrere vorübergehend stillgelegte Braunkohlekraftwerke wieder ans Netz gehen.