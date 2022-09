Aktualisiert am

Teure Energie : Jetzt geht es an die Substanz

Noch glühen Stahlplatten im Bremer Walzwerk von Arcelor Mittal. Ende September wird jedoch einer der beiden Hochöfen am Standort heruntergefahren. Bild: dpa

Die Signale sind nicht mehr zu übersehen: Der Toilettenpapierhersteller Hakle ist insolvent. Das Unternehmen konnte den Anstieg der Kosten nicht mehr an seine Abnehmer, Supermärkte und Drogerieketten weitergeben. Was aus den 220 Arbeitsplätzen in Düsseldorf wird, ist offen.

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin.

Der Stahlkonzern Arcelor Mittal stoppt zwei Produktionsanlagen in Norddeutschland, die Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit. Der Grund: die hohen Energiepreise. Die SKW Stickstoffwerke Piesteritz haben ihre Ammoniakanlagen heruntergefahren. 30 Millionen Euro im Monat müsste das Unternehmen ab Oktober allein für die Gasumlage mehr zahlen, und die macht nur einen Teil der Mehrkosten für Energie aus. Auf diesem Kostenniveau lohne sich die Produktion schlicht nicht mehr, heißt es. Die Folge: Aus Sachsen-Anhalt wird bis auf Weiteres kein Adblue mehr kommen, jene Harnstofflösung, die Speditionen und Autofahrer für ihre Dieselfahrzeuge brauchen.