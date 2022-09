Teure Energie : Jetzt geht es an die Substanz

Die Signale sind nicht mehr zu übersehen: Der Toilettenpapierhersteller Hakle ist insolvent. Das Unternehmen konnte den Anstieg der Kosten nicht mehr an seine Abnehmer, Supermärkte und Drogerieketten weitergeben. Was aus den 220 Arbeitsplätzen in Düsseldorf wird, ist offen.

Der Stahlkonzern Arcelor Mittal stoppt zwei Produktionsanlagen in Norddeutschland, die Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit. Der Grund: die hohen Energiepreise. Die SKW Stickstoffwerke Piesteritz haben ihre Ammoniakanlagen heruntergefahren. 30 Millionen Euro im Monat müsste das Unternehmen ab Oktober allein für die Gasumlage mehr zahlen, und die macht nur einen Teil der Mehrkosten für Energie aus. Auf diesem Kostenniveau lohne sich die Produktion schlicht nicht mehr, heißt es. Die Folge: Aus Sachsen-Anhalt wird bis auf Weiteres kein Adblue mehr kommen, jene Harnstofflösung, die Speditionen und Autofahrer für ihre Dieselfahrzeuge brauchen.

Mehr als sechs Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zeigt sich, wie tiefgreifend die Folgen für die deutsche Wirtschaft sind. Die Energiepreise haben einst ungeahnte Höhen erreicht. Nahezu alle Ökonomen rechnen inzwischen damit, dass Deutschland wie zuvor schon in der Corona-Pandemie in die Rezession rutscht. Womit sie auch rechnen: dass die Energiepreise dauerhaft höher bleiben werden als vor dem Krieg.

Der Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet in seiner am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturprognose einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,7 Prozent im Jahr 2023, nach einem Plus von 1,4 Prozent in diesem Jahr. Die Inflation wiederum dürfte im nächsten Jahr mit 8,7 Prozent noch höher liegen als in diesem Jahr.

Flüssiggas mit Tankern aus Amerika oder dem Nahen Osten heranzuschaffen ist teurer als das russische Pipelinegas. Auch Strom ist in diesem heißen und trockenen Sommer zu einem knappen und teuren Gut geworden. Die Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), in dieser Situation auch noch die verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke abzuschalten, sorgt für Irritationen. Immer lauter werden die Warnungen vor einer Deindustrialisierung Deutschlands. Es ist eine gefährliche Entwicklung. In kaum einem anderen Land hat die Industrie einen so großen Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) und damit am Wohlstand wie in Deutschland. Rund 6 Millionen Menschen arbeiten hierzulande in der Industrie.

Jeder zehnte Betrieb drosselt schon

Betroffen sind vor allem die Unternehmen, die im Wettbewerb mit Anbietern aus anderen Ländern stehen, in denen Energie günstiger zu haben ist als in Deutschland. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) hat fast jedes zehnte mittelständische Indus­trieunternehmen seine Produktion we­gen der hohen Preise schon unterbrochen oder gedrosselt. Knapp 600 Unternehmen befragte der Verband, mehr als 90 Prozent sagten, die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise seien für sie eine existenzielle oder große Herausforderung.

Jedes fünfte Unternehmen denkt darüber nach, seine Produktion teilweise oder ganz ins Ausland zu verlagern. 40 Prozent der Unternehmen sagten zudem, dass sie Investitionen in die Umstellung ihrer Produktion auf klimafreundliche Verfahren zurückzustellen. Nur halb so viele gaben an, sie würden diese Umstellung jetzt beschleunigen.