Zwischenbilanz des Ministers : So hat sich Habeck bislang geschlagen

Als Robert Habeck vor knapp einem Jahr im Ludwig-Erhard-Saal des Wirtschaftsministeriums die Amtsgeschäfte von Peter Altmaier übernahm, hatte er Großes vor. „Gemeinsam Geschichte schreiben“ wollte er mit den Mitarbeitern seines neuen Superministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Das haben sie auch getan, allerdings etwas anders, als sich der erste grüne Wirtschaftsminister das damals vorgestellt hat. Aus dem Energiewende- wurde ein Energiekrisenminister, statt um den Klimaschutz ging es um Gas, Gas, Gas.

Man merkt Habeck an, wie sehr dieses Jahr an ihm gezehrt hat, diese Fahrt auf einer politischen Achterbahn. Zu Beginn des Ukrainekrieges flogen ihm die Sympathien nur so zu. Nachdem der Kanzler nach seiner Zeitenwenden-Rede sogleich wieder verstummte, wurde Habeck zum Chef-Erklärer der Krisenpolitik der Bundesregierung: kein sofortiges Embargo gegen Russland, aber so schnell wie möglich die wirtschaftliche Abhängigkeit lösen. Seine Verbeugung vor den Herrschern des gasreichen Wüstenstaats Qatar trübte die Begeisterung nur kurz. Der Habeck-Fanclub konnte größer kaum sein.

Eine Reparatur folgt auf die nächste

Dann kamen der Sommer und die Gasumlage – und die Talfahrt. Es dauerte erstaunlich lange, bis den Verantwortlichen im Wirtschaftsministerium klar wurde, dass angesichts des schwindelerregenden Anstiegs des Gaspreises den Bürgern eine zusätzliche Belastung durch die Politik kaum zu erklären sein wird. Erst recht, wenn von der Umlage auch Unternehmen profitieren würden, denen es prächtig geht. Erst nach zwei zähen Monaten kam das Aus für die Umlage und das Unausweichliche: die Rettung des Gasimporteurs Uniper mit Steuergeld.

Mehr zum Thema 1/

Aus Fehlern wird man klug, sagt der Volksmund. Für die Politik scheint das nur bedingt zu gelten. Jedenfalls wiederholt sich in der Ausgestaltung des 200 Milliarden Euro großen „Abwehrschirms“ gegen die hohen Energiepreise das Muster aus dem Sommer. Wieder werden mit der Soforthilfe sowie den Preisbremsen für Gas und Strom neue Instrumente entwickelt, wieder zeichnet sich ab, wie schwer eine saubere Umsetzung ist. Doch statt die Reißleine zu ziehen und eine unbürokratischere und sozial gerechtere Form der Entlastung zu entwickeln, etwa nach Einkommen gestaffelte Energiekostenzuschüsse, werden die Gesetzesentwürfe immer länger. Selbst diejenigen, die sich täglich damit beschäftigen, kommen zuweilen ins Straucheln, wenn sie die Funktionsweise der Preisbremsen erklären sollen – Habeck eingeschlossen.

Wenig ruhmreich war auch das Tauziehen um die Laufzeitverlängerung für die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke. Die Wirtschaftsweisen, die Übertragungsnetzbetreiber, die EU-Kommission: Alle hatten eindringlich dazu geraten, nicht in der größten Energiekrise seit dem Zweiten Weltkrieg eine verlässliche, günstige und noch dazu CO2-arme Stromquelle abzuschalten. Doch der Vizekanzler erwies sich als Gefangener seiner Partei und klammerte sich an sein Konstrukt einer Einsatzreserve. Bis der Kanzler ein Machtwort sprach: Zumindest bis Mitte April laufen die Meiler weiter.

Dass sowohl in der Wirtschafts- als auch der Energiepolitik eine Reparatur auf die nächste folgt, könnte auch daran liegen, wie Habeck vor einem Jahr die Spitzenposten in seinem Ministerium besetzt hat. Während die Unternehmenswelt auf diverse Teams schwört, setzte er auf eine grüne Monokultur, alte Wegbegleiter, teils familiär miteinander verbunden, von denen Habeck sich sicher sein konnte, dass sie den Umbau der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität mit allem Ehrgeiz vorantreiben würden. Nun verfolgen sie einigermaßen ratlos, wie die Vereinigten Staaten mit günstiger Energie und reichlich Subventionen deutsche Unternehmen locken, dort zu investieren.

Es gibt aber auch Gutes zu bilanzieren. Die Operation Gaseinkauf ist geglückt, die Speicher sind randvoll. Die befürchtete Mangellage im Winter ist zwar noch nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich geworden. Zugleich entstand in Wilhelmshaven in Rekordzeit das erste schwimmende Terminal für Flüssiggasschiffe. Das entspannt nicht nur die Lage in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Und dann haben Habecks Grüne noch etwas für sie schier Revolutionäres getan: Sie haben ihrem Minister signalisiert, dass sie neue Freihandelsabkommen nicht mehr bekämpfen, sondern wohlwollend begleiten wollen. Auch wenn die Nagelprobe noch aussteht: Auf der Asien-Pazifik-Konferenz in Singapur war Habeck bei aller Müdigkeit die Erleichterung darüber anzusehen. Vielleicht kann er im neuen Jahr tatsächlich mehr sein als nur ein Energiekrisenminister.