Wohlstand : Magere Jahre für Deutschland

Dieser Winter wird hart, danach wird aber alles wieder besser. So oder ähnlich klingt es, wenn der Kanzler und seine Minister die Deutschen auf schwierige Monate einschwören. Das Problem dabei: Das Motto stimmt nicht, oder zumindest nur teilweise. Zwar ist die Gefahr von Blackouts und Gasmangel im Winter größer als sonst, insofern ist die kalte Jahreszeit besonders heikel. Es ist aber keineswegs so, dass Deutschland im Frühjahr 2023 wirtschaftlich aufblühen wird und die finanziellen Sorgen der Menschen dann schlagartig ver­schwinden.

Im Gegenteil prognostiziert die große Mehrheit der Konjunkturforscher nun eine schrumpfende Wirtschaft im kommenden Jahr und eine fast zweistellige Inflationsrate. Das wä­ren noch mal ein Schnaps mehr als in diesem Jahr und ein Dämpfer für all jene Normalverdiener, die gehofft hatten, sich nicht wirklich mit der Frage beschäftigen zu müssen, ob sie den Gürtel enger schnallen müssen.

Die Inflationsprognosen sind zwar mit Unsicherheiten behaftet, sie sind aber weit mehr als ein Stochern im Nebel. Denn an den Terminmärkten für Strom und Gas lassen sich schon jetzt bis ins Jahr 2024 hinein hohe Preise ablesen, die sich durch die Produktion von Stahl, Brötchen, Papier oder andere Güter zu den Verbrauchern durchfressen werden.

Die Folgen werden dauerhafter sein, als vielen heute bewusst ist. Konjunkturforscher aus Kiel haben am Montag eine Langfristprognose veröffentlicht, nach der das sogenannte Potentialwachstum der deutschen Volkswirtschaft 2027 auf nur noch 0,7 Prozent im Jahr schrumpfen wird. Diese Zahl zeigt an, wie stark das Bruttoinlandsprodukt bei einer normalen Auslastung der Produktionskapazitäten wachsen kann – vor der Corona-Krise lag sie doppelt so hoch.

Neben der ungünstigen demographischen Entwicklung verhagelt nun auch noch die teure Energie die Wachstumsaussichten. „Schwindet das Wachstum, schwindet die Quelle für Wohlstandszuwächse, und die ökonomischen Verteilungskonflikte nehmen zu“, heißt es in der Analyse. Das ist die Wahrheit, die auf den Tisch gehört. Sonst ist der Frust nach dem entbehrungsreichen Winter nur noch größer.