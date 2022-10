Krise in der Chemiebranche : „Die Lage ist dramatisch“

Der Stammsitz des Kunststoffherstellers Covestro in Leverkusen. Markus Steilemann steht seit 2018 an der Spitze des Unternehmens, das aus dem Bayer-Konzern hervorgegangen ist. Bild: Covestro

Herr Steilemann, Sie sind seit vier Wochen Präsident des Chemieverbands VCI. Wie schlimm steht es um die rund 2000 Mitgliedsfirmen?

Die Lage ist dramatisch. Vor allem im Mittelstand stehen viele Unternehmer mit dem Rücken zur Wand, und zwar fast ausschließlich wegen der exorbitant gestiegenen Energiekosten. Einige berichten uns, dass sie vor der Wahl zwischen Pest und Cholera stehen, was ihre Strom- und Gasversorgung im nächsten Jahr angeht. Entweder sie nehmen die Konditionen an, die ihnen ihr Versorger bietet, obwohl sie die Preise absehbar nicht werden zahlen können. Oder sie stehen zum Jahresende ohne Vertrag da. Beides wird dazu führen, dass sie ihre Produktion mindestens drosseln, wenn nicht vorübergehend ganz abstellen müssen.

Wie verbreitet ist das?

Solche Anrufe erreichen uns jetzt eher täglich als wöchentlich. So etwas hat es in den vergangenen Jahrzehnten in unserer Branche nicht gegeben. Deshalb brauchen wir umfangreiche Hilfen so schnell wie möglich. Die Gaskommission hat dafür gute Vorschläge gemacht. Die Bundesregierung muss sie jetzt umsetzen, genauso wie die Strompreisbremse.

Die Gaspreisbremse für die Indus­trie soll ab Januar wirken. Reicht das?

Wir brauchen die Preisbremse so schnell wie möglich, um dauerhafte Schäden an unserer an sich gesunden Industriestruktur zu vermeiden. Für Unternehmen, die schon jetzt Schwierigkeiten haben, einen Folgevertrag für Gas oder Strom abzuschließen, muss eine geeignete Überbrückungslösung gefunden werden.

Und was, wenn die Sache am Veto der EU-Kommission scheitert, die darin unerlaubte Staatshilfen sieht?

Das darf nicht passieren. Hier muss die Bundesregierung alle ihre Möglichkeiten aufbieten. Dass es geht, zeigt das Beispiel Frankreich: Unsere Nachbarn schaffen es seit Jahren, Industriestrompreise bei der Kommission durchzusetzen. Industriestrompreise sind nichts anderes als Strompreisbremsen.

So oder so, der Staat wird die Indus­trie nicht auf Dauer durchpäppeln können.

Das möchte auch niemand. Aber die Kostensteigerungen bei der Energie sind so hoch, dass wir im internationalen Vergleich in vielen Bereichen nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das muss sich wieder ändern. Sonst wird sich Deutschland deindustrialisieren.

Woher soll die billige Energie kommen, wenn nicht von Putin?

Windkraft, Photovoltaik und Wasserstoff können auch mittleren und kleineren Unternehmen langfristig eine Perspektive in Deutschland geben. Aber dafür müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen. Wir wissen, wie viel wir brauchen. Für die Elektrifizierung der gesamten Chemiebranche sind es bis 2045 etwa 500 Terawattstunden im Jahr. Das entspricht dem gegenwärtigen Stromverbrauch der kompletten Bundesrepu­blik. Die Bundesregierung hat ehrgeizige Ziele. Aber es gelingt uns bisher nicht, das mit der nötigen Geschwindigkeit in die Tat umzusetzen.

Woran hakt es?

Windenergieerzeuger brauchen heute vier oder fünf, manchmal sogar sechs Jahre, um eine einzige neue Anlage zu planen und zu bauen. Das dauert viel zu lange. Wir brauchen eine intelligente Regulierung mit dem Ziel eines schnellen Ausbaus zu Land und zur See, keine immer noch feinstreifigere: lieber grob richtig als exakt falsch. Das ist die Aufgabe der Politik.

Was ist mit den Atomkraftwerken? Reicht der Betrieb bis zum 15. April, oder fängt die Diskussion über neue Brennstäbe im nächsten Frühling wieder von vorne an?