Energiekrise : Hälfte der Briten kann Energiekosten kaum begleichen

Die britische Premierministerin Liz Truss verlässt ihren Amtssitz in der Downing Street 10 in London. Bild: EPA

Der neue britische König Charles III. und die neue Premierministerin Liz Truss beginnen ihre jeweiligen Amtszeiten inmitten stürmischer Zeiten in Großbritannien – nicht zuletzt wegen der weitreichenden Energiekrise. Die britischen Energiepreise rasen schon seit Monaten in die Höhe. Erst Anfang April hatte die Aufsichtsbehörde Ofgem die Höchstgrenze für Heizung und Strom um 50 Prozent erhöht – auf 1277 Pfund (1530 Euro) im Jahr. In einem nächsten Schritt soll dieser Preisdeckel im Oktober um 80 Prozent steigen. Das sind jährliche Kosten von 3549 Pfund (4088 Euro) für einen britischen Durchschnittshaushalt, circa drei Mal so viel wie noch vor einem Jahr.

Carlota Brandis Volontärin Folgen Ich folge

Die meisten Briten schauen deswegen mit großer Sorge auf den kommenden Winter. Laut dem britischen Statistikamt ONS kann knapp die Hälfte (48 Prozent) der Erwachsenen nur „sehr oder etwas schwierig“ ihre Energiekosten begleichen. Auch die steigende Inflation trägt dazu bei: Ganze 82 Prozent sind sehr oder etwas besorgt über die steigenden Lebensunterhaltungskosten. Die Inflationsrate in Großbritannien ist zuletzt auf 9,9 Prozent gefallen, nachdem sie im Juli die Marke von 10 Prozent überschritten hatte. Prognosen sagen für den September abermals einen Anstieg voraus.

Bleibt die Heizung aus?

Viele Briten wollen jetzt handeln: Entweder sie drehen ihre Heizung im Winter nur selten auf oder sie boykottieren ihre Energierechnung. Rund 70 Prozent der Briten wollen ihre Heizung von Oktober an seltener aufdrehen und jeder Vierte erst gar nicht einschalten. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Savanta ComRes. Etwa jeder Zehnte erwägt demnach einen Kredit für die kommende Energierechnung aufzunehmen.

Andere wollen sich gegen die steigenden Energiepreise währen. Eine nationale Kampagne namens „Don’t Pay UK“ ruft alle Briten dazu auf, die Heiz- und Stromrechnungen vom 1. Oktober an zu boykottieren. Der gemeinsame Zahlungs-Streik ist den großen Energiekonzernen gewidmet, die laut der Kampagne die steigenden Preise anstatt der Verbraucher tragen sollten. Obwohl sich erst 189.217 Briten für die Aktion verpflichtet haben, weist eine Umfrage von Opinium Research deutlich mehr Anhänger auf: Insgesamt sollen 1.7 Millionen britische Haushalte die monatlichen Rechnungen aussetzen wollen. Die britische Regierung hat das Vorhaben der Kampagne bereits als unverantwortlich bezeichnet und vor möglichen Konsequenzen beim Boykott der Energierechnung gewarnt.

Mehr zum Thema 1/

Während Charles III. in den Tagen vor dem Begräbnis Elisabeths II. versucht den Briten Stärke zu geben, widmet sich Truss der Energiekrise. Die Premierministerin kündigte bereits eine Preisgarantie für zwei Jahre an, sodass eine durchschnittliche Energierechnung keine 2500 Pfund (2880 Euro) übersteigt, und hob ein Verbot der Energiegewinnung durch Fracking aus 2019 auf.