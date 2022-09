Aktualisiert am

Maßnahmen in Energiekrise : Brüssel will Versorgern im Liquiditätsstress zur Seite stehen

Die EU-Kommission sucht den Dialog mit Bankaufsichtsbehörden, um die Sicherheitsanforderungen an Versorger in der aktuellen Energiekrise zu diskutieren. Die steigenden Preise haben Nachschusspflichten zur Folge.

Die Europäische Union will mit ihrem Maßnahmenpaket gegen die Energiekrise auch den Liquiditätsstress lindern, unter dem die Versorger wegen sogenannter Margin Calls und Sicherheitsanforderungen an den Energiebörsen leiden. Dazu sucht Brüssel das Gespräch mit den Aufsichtsbehörden, heißt es in einem Dokument der EU-Kommission.

Der Schritt ist Teil des am Mittwoch von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgestellten Programms, das auch die erwarteten Maßnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs und zur Deckelung der Strompreise enthält, die die rasant steigenden Energiekosten eindämmen sollen.

Darüber hinaus wird die EU Maßnahmen ergreifen, um die durch den steigenden Bedarf an Sicherheitsleistungen verursachte Krise an den Energiebörsen zu entschärfen. „Die Kommission wird mit den zuständigen Wertpapier- und Bankenaufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um Wege zu finden, die es den Marktteilnehmern ermöglichen, Sicherheiten zu finden, um Nachschussforderungen nachzukommen”, heißt es dem Dokument.

Hier geht es außerdem um einen Preisdeckel für Strom aus anderen Quellen als Gas und die Unterstützung von Verbrauchern. Auch eine Abgabe für Erzeuger fossiler Brennstoffe, ein Preislimit für russisches Gas und ein verbindliches Ziel für die Senkung des Stromverbrauchs sind Teil des Pakets. Die Zeit drängt, da die Heizperiode unerbittlich näher rückt.

„Wir sehen teils astronomische Strompreise für Haushalte und Unternehmen und eine enorme Volatilität der Märkte”, sagte von der Leyen am Mittwoch vor Journalisten in Brüssel. „Deshalb werden wir eine Reihe von Sofortmaßnahmen vorschlagen, die besonders betroffene Verbraucher und Unternehmen schützen und ihnen bei der Anpassung helfen können.“ Einem Verordnungsentwurf zufolge, der Bloomberg News vorliegt, könnte der Strompreisdeckel bei 200 Euro pro Megawattstunde liegen und würde für die Stromerzeugung aus Wind, Sonne und Erdwärme, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas, Klärgas, Biogas, Kernkraft, Braunkohle und Rohöl gelten.

Die Aktien großer Stromproduzenten legten daraufhin gestern kräftig zu. Die österreichische Verbund AG, die fast ausschließlich Wasserkraft nutzt, schloss um 13 Prozent höher, RWE AG um 7,2 Prozent, die dänische Ørsted A/S um 4 Prozent. Jens Zimmermann, Senior Analyst der Credit Suisse, begrüßte, dass der EU-Vorschlag für die Preisobergrenze “hoch genug ist, um künftige Investitionen in nicht-gasproduzierende Technologien nicht zu entmutigen”.

Dringlichkeitstreffen der EU-Energieminister

Der Vorschlag der Kommission wird am Freitag mit den Energieministern der Mitgliedsländer bei einem Dringlichkeitstreffen diskutiert. Sobald er politisch abgesegnet ist, wird die Kommission Gesetzentwürfe mit weiteren Einzelheiten vorlegen.

„Der Ansatz der Kommission ist gut, weil er versucht, den Strompreis für die Verbraucher zu senken und gleichzeitig auf Energieeinsparungen und die Reduzierung der Nachfragespitzen setzt”, sagte Ville Niinsito, grünes Mitglied des Europäischen Parlaments und ehemaliger finnischer Umweltminister. „Die Investitionen in billige erneuerbare Energien und Energieeffizienz müssen als nachhaltiger Ausweg aus der Energiekrise beibehalten werden.“

Die EU schlägt außerdem zwei Ziele zur Reduzierung der Nachfrage vor. Das erste verlangt Maßnahmen zur Senkung des Gesamtstromverbrauchs aller Verbraucher um 10 Prozent bis 15 Prozent. Das zweite zielt auf die teuersten Produktionsstunden ab und schreibt eine verbindliche Senkung des Nettostromverbrauchs um mindestens 5 Prozent während der Spitzenzeiten vor.