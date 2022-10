Energiekrise : Eine Gaspreisbremse mit Tücken

Für die von der Bundesregierung eingesetzte Gaspreiskommission war Schnelligkeit wichtiger als Gründlichkeit. Daran ließen die Mitglieder keinen Zweifel, als sie am Montag ihre Ergebnisse – genauer gesagt ihren Zwischenbericht – vorlegten. Eine gewisse „Gießkannenförderung“ sei leider nicht zu vermeiden gewesen, und es würden auch Personen entlastet, die nicht bedürftig seien, teilten die Vorsitzenden der Kommission am Montag mit. Diese sind die „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm, der Präsident des Industrieverbands BDI, Siegfried Russwurm, sowie der Vorsitzende der Chemiegewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis.

Der Auftrag sei gewesen, spätestens bis zum Jahresende erste Entlastungen für Haushalte und gewerbliche Verbraucher anzustoßen, weshalb man die Veröffentlichung des Zwischenberichts auf den heutigen Tag vorverlegt habe, sagte Vassiliadis nach der 35 Stunden andauernden Sitzung, die erst am Montag früh gegen halb sieben Uhr zu Ende ging. Ziel neben der Geschwindigkeit sei gewesen, Haushalte und Wirtschaft wirksam und dauerhaft gegen die Überforderung durch zu hohe Gaspreise zu schützen und zugleich Anreize zum Gassparen zu setzen. Das letztgenannte Ziel reibe sich allerdings mit den anderen. Überdies sei es wichtig, die Transformation Deutschlands zu mehr Klimaschutz zu berücksichtigen sowie die Einbindung aller Entlastungsschritte in einen europäischen Kontext nicht zu vernachlässigen.

Im Dezember geht es los

Diese weiterführenden Gedanken sollen in einen Abschlussbericht mit zusätzlichen Empfehlungen einfließen, den die Kommission bis Ende Oktober vorstellen will. Kurzfristig gehe es aber darum, schnell die ersten Entlastungen auf den Weg zu bringen. Die Vorschläge, welche die Kommission der Regierung am Montag früh im Kanzleramt übergeben hat, unterscheiden sich in ihrer zeitlichen Abfolge und in ihrer Ausrichtung auf Privat- und Industriekunden.

Die erste Gruppe umfasst Privatkunden sowie kleinere gewerbliche Gasverbraucher, die zweite größere Industrieverbraucher. Schon im Dezember soll die erste Gruppe profitieren, indem ihre Abschlagszahlungen an den Gasversorger komplett staatlich übernommen werden. Als Orientierung der Gasversorger sowie der Wohnungsverwaltungen oder Vermieter, die diese Entlastungen umsetzen müssen, dient der Verbrauch, der dem Abschlag aus September dieses Jahres zugrunde liegt. Dafür sind etwa 5 Milliarden Euro aus dem kürzlich von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) angekündigten „Abwehrschirm“ gegen hohe Energiepreise eingeplant. Diese Einmalentlastung soll für die Verbraucher bis ins Frühjahr hinein ausreichen, die Rede ist von März oder April.

In den kalten Monaten Januar und Februar müssen sie die hohen Gaspreise also vollständig selbst zahlen – und bestenfalls viel Gas einsparen. Die volle Kostenübernahme im Dezember sei „pragmatisch“ und administrativ viel einfacher gewesen als Teilübernahmen im gesamten Winter, sagte Grimm. Sie gestand zu, dass auch Kunden mit niedrigen Tarifen davon profitieren, doch seien natürlich auch deren Abschläge geringer, die dann die öffentliche Hand übernehme.