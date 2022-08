Energiekrise : Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke ist weiter ein Thema

Am Tag der offenen Tür wollen Olaf Scholz und Robert Habeck die Situation vor Bürgern nicht schönreden. Eine Laufzeitverlängerung der drei letzten Atomkraftwerke ist weiterhin eine Option, die in der Energiekrise geprüft wird.

Deutschland ist möglicherweise nicht in der Lage, seine gesamten Importe von russischem Erdgas in diesem Winter zu ersetzen und könnte auf Kernkraft zurückgreifen müssen, um einen Teil der Lücke zu schließen, sagten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein Vizekanzler Robert Habeck (Grünen) am Sonntag. Europa befindet sich mitten in der schlimmsten Energiekrise seit Jahrzehnten, die die Inflation angeheizt und die Länder an den Rand einer Rezession gebracht hat. Dies zwingt die Politiker dazu, alle verfügbaren Alternativen zu prüfen, einschließlich der Atomenergie, einer Technologie, aus der Deutschland bis Ende des Jahres endgültig aussteigen will.

Sowohl Scholz als auch Wirtschaftsminister Habeck betonten am Sonntag bei einem Tag der offenen Tür der Regierung in Berlin, dass es zwar die Möglichkeit gebe, die Laufzeit der drei letzten deutschen Reaktoren über den Dezember hinaus zu verlängern. Diese werde aber nur in Erwägung gezogen, weil man sich zunehmend Sorgen mache, dass die größte europäische Volkswirtschaft nicht in der Lage sein werde, die schwindenden Erdgaslieferungen aus Russland zu ersetzen. „So sehr ich es auch für falsch halte, in die Kernenergie einzusteigen, muss ich mich dieser Frage stellen. Sie ist komplex“, betonte Habeck.

Sorge vor Wartungen und Reparaturen

Es ist zwar nicht das erste Mal, dass die Regierung die Möglichkeit ins Spiel bringt, länger als geplant auf die Kernenergie zu setzen, aber derartige Äußerungen werden immer lauter. Gleichzeitig sei die Technologie weder die wirtschaftlichste noch die sicherste, die für Deutschland zur Verfügung stehe, sagte Habeck. Scholz wies auf die Wartungs- und Reparaturprobleme in Frankreich hin, die die Probleme älterer Anlagen verdeutlichten.

„Was mich beunruhigt, ist, dass es keine fertige Antwort auf die Frage gibt, was passiert, wenn das Gas ausgeht“, sagte Scholz. „Wenn wir die Entscheidung treffen, sie weiterlaufen zu lassen, damit wir in diesem Winter kein Problem haben, dann ist das nur ein kleiner Beitrag zur Lösung unserer Herausforderung, denn es geht nur um die Stromproduktion.“

Mehr zum Thema 1/

Die Betreiber, darunter Eon und RWE, haben erklärt, sie seien offen für Gespräche mit dem Gesetzgeber über eine solche Option, betonten aber die Notwendigkeit einer raschen Entscheidung. Eine Studie zur Versorgungssicherheit, die Deutschland bei der Entscheidung über die Kernkraftwerke helfen soll, wird Ende des Monats oder Anfang September vorliegen, sagte Scholz. Der deutsche Finanzminister Christian Lindner zeigte sich dagegen optimistischer, was die Aussicht auf eine befristete Verlängerung der Laufzeiten der Reaktoren angeht. „Es spricht viel dafür, die drei Kernkraftwerke, die wir haben, zu nutzen“, sagte er auf dem Tag der offenen Tür.

Bevölkerung muss Verbrauch senken

Kurzfristig wird die Senkung der Energienachfrage für Deutschland und alle anderen Länder, die sich von russischen Lieferungen abwenden wollen, den größten Unterschied ausmachen. Deutschland hat die Bürger aufgefordert, ihren Verbrauch zu senken, und hat letzte Woche eine Abgabe auf den Gasverbrauch eingeführt. Außerdem will es Kohlekraftwerke, die vom Netz genommen wurden, wieder in Betrieb nehmen und investiert in die Infrastruktur, um mehr Flüssiggas zu importieren.

Die Gasspeicher sind nach den jüngsten Daten der Bundesnetzagentur, der Energieregulierungsbehörde des Landes, zu 78 % gefüllt.

„Es gibt kein Szenario, in dem es kein Gas gibt, aber es gibt ein Szenario, in dem es nicht genug Gas in den Speichern gibt und die Versorgung in anderen Formen nicht so verfügbar ist, wie sie es war“, sagte Habeck. „Die Frage ist, wie groß die Lücke im schlimmsten Fall ist. Es gibt eine Lücke und das ist die eigentliche Frage."

Rund 60 Prozent der Deutschen sind laut einer am Sonntag veröffentlichten Allensbach-Umfrage für die Frankfurter Allgemeine Zeitung für eine Laufzeitverlängerung der verbleibenden Kernkraftwerke in Deutschland. Diese Reaktoren könnten im nächsten Jahr nur Prozent des deutschen Erdgasverbrauchs ersetzen, hieß es in einem Bericht von Bloomberg von Anfang August.