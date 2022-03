Ökonom Ockenfels im Interview : „Putin wird sich früher oder später über „Endgame“-Szenarien Gedanken machen“

Professor Ockenfels, die Spieltheorie wurde während des Kalten Krieges von den Amerikanern vorangetrieben, um die Auseinandersetzung mit Russland zu gewinnen. Hätten Sie gedacht, als Spieltheoretiker jemals mit einem heißen russischen Krieg konfrontiert zu sein?

Ein Konflikt zwischen Atommächten ist vielen von uns nicht fremd. In den Achtzigern habe ich gegen den Krieg demons­triert, in der Schule die Logik vom Gleichgewicht des Schreckens gelernt und in meiner Wehrdienstzeit den Fall der Mauer erlebt. Ich habe aber geglaubt, dass wir so etwas in Europa hinter uns gelassen haben.