Energie aus Russland : Habeck rechnet schon die nächsten Sanktionen durch

Europa will die Energieimporte aus Russland zurückfahren. Laut einem Bericht des Wirtschaftsministeriums wird das teuer. Die Rede ist von Lieferkettenengpässen, Liquiditätsengpässen und Umsatzeinbußen.

Mehr Sanktionen gegen Russland sollen rasch folgen und härter ausfallen als bislang. Im Gespräch ist zumindest teilweise auch ein Stopp von Energieimporten, um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und seiner Regierung weniger Einnahmen als bisher zu überweisen. Nachdem die Europäische Kommission angeregt hat, Kohleimporte aus Russland zu sanktionieren, könnte dieses Embargo alsbald auch auf Öl ausgedehnt werden – und selbst über einen Einfuhrstopp für Gas sprechen führende europäische Politiker inzwischen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Mittwoch vor dem Europaparlament, das am Dienstag bekanntgegebene fünfte Sanktionspaket sei nicht das letzte. „Jetzt müssen wir uns Öl anschauen und die Einnahmen, die Russland aus fossilen Brennstoffen bezieht.“ EU-Ratspräsident Charles Michel stieß in dasselbe Horn: „Ich denke, dass auch Maßnahmen bei Öl und selbst Gas früher oder später nötig werden.“

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft.



Das wird die deutsche Energieversorgung vor Schwierigkeiten stellen, weil hierzulande die Importe russischer Energieträger vergleichsweise hoch sind. Immerhin gibt es für Erdöl als einziger fossiler Energieträger eine gesetzliche Reserve. Am 2. März hatte das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) drei Prozent der Reserve freigegeben, rund 435.000 Tonnen. Die Bevorratung umfasst den Import von 90 Tagen, könnte als drei Monate ohne neue Lieferungen auskommen. Einem neuen Bericht aus Habecks Haus zufolge könnte nach F.A.Z.-Informationen die deutsche Versorgung „für mehr als 200 Tage allein mit der Erdölreserve sichergestellt werden“. Allerdings ist das ein rein rechnerischer Wert, er berücksichtigt weder die benötigten Ölqualitäten noch die Transportmöglichkeiten. Schon jetzt verlängerten ölabnehmende Unternehmen auslaufende Verträge mit russischen Produzenten nicht, hieß es.