Die Baustelle von Linglong One, dem ersten kommerziellen kleinen modularen Reaktor (SMR) der Welt, im Kernkraftwerk Changjiang in der südchinesischen Provinz Hainan. Bild: ddp

Herr Ruprecht, an diesem Samstag gehen die letzten drei deutschen Kernkraftwerke vom Netz. Ein großer Sieg für die Umwelt und die Sicherheit, oder?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Im Gegenteil, die Entscheidung ist verantwortungslos. Die Versorgungssicherheit wird leiden, die Energiepreise werden steigen, und auch dem Klima erweisen wir einen Bärendienst. Wir können noch so viele Wind- und Solarparks bauen, die theoretisch allen nötigen Strom erzeugen. Er lässt sich aber nun mal nicht ausreichend speichern. Wenn Dunkelflauten herrschen, brauchen wir regelbare Kapazitäten, am besten kostengünstige und emissionsarme Kernenergie. Auch die Bundesregierung kennt das Dilemma, weshalb sie alte Kohlekraftwerke reaktiviert und für viel Geld neue Gaskraftwerke bauen lassen will. Ausgerechnet die Ampel setzt also auf fossile Energieträger. Das ist komplett absurd, wenn man eine sichere, längst abgeschriebene, bestens eingeführte saubere Technik hat, die Kernkraft. Statt die drei letzten Reaktoren morgen abzudrehen, sollte man die drei Ende 2021 stillgelegten zusätzlich zurück ans Netz bringen, also sechs Anlagen weiterbetreiben.

Was ist mit den nuklearen Risiken?

Die sind kalkulierbar und in jedem Falle kleiner, als wenn es zu Lastabwürfen und großflächigen Stromausfällen kommt. Nichts schadet der Sicherheit mehr als volatile Stromnetze, in denen die Schwankungen irgendwann nicht mehr ausgeglichen werden können. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Elektrizitätsbedarf noch enorm zunehmen wird, weil Öl- und Gasprodukte in den Heizungen, in der Industrie und im Verkehr durch Strom ersetzt werden sollen. Wir müssen alles daran setzen, eine stabile Erzeugung und stabile Netze sicherzustellen. Das geht theoretisch mit heimischer Braunkohle oder gefracktem Flüssiggas, viel nachhaltiger ist aber die Kernkraft. Übrigens sehen das immer mehr Länder und Umweltschützer genauso, einschließlich des Weltklimarats IPCC, der finnischen Grünen und Greta Thunberg, der Gründerin von Fridays for Future. Nicht alle anderen sind die energie- und klimapolitischen Geisterfahrer, wir Deutschen sind es.

Der Unfall von Fukushima lässt Sie kalt?

Natürlich nicht, das Erdbeben war ein schlimmes Unglück mit vielen Toten. Aber die freigesetzte Radioaktivität war minimal, niemand ist an der Strahlung gestorben. Heute weiß man, dass die überstürzten Evakuierungen von Häusern, Altenheimen oder Kliniken, bei denen es viele Opfer gab, unnötig waren. Erdbeben und Tsunamis sind bei uns höchst unwahrscheinlich. Selbst die Japaner, die zwei Atombombenabwürfe erlitten haben, setzen wieder auf die Nukleartechnik, weil sie wissen, dass die Kernkraft beherrschbar ist und viele Vorteile hat.

Sie sind selbst Kernphysiker. Wo steht die deutsche Nuklearforschung?

Die deutschen Kernkraftwerke und die deutsche Forschung waren lange Spitze, schließlich wurde die Kernspaltung in Berlin durch Otto Hahn und Lise Meitner entdeckt. Es gibt nach wie vor großartige Wissenschaftler, Ingenieure, Praktiker, aber viele zieht es ins Ausland.

Auch Ihr Unternehmen Dual Fluid ist in Vancouver in Kanada ansässig.

Ja, ich habe selbst dort am Forschungszentrum für Teilchenphysik Triumf gearbeitet. Wir sitzen und forschen aber auch in Deutschland. Klar ist, dass die Anti-Atomstimmung kluge Köpfe abschreckt und zu einem institutionellen Kahlschlag geführt hat. Viele Forschungseinrichtungen sind verschwunden oder wurden als Unterabteilungen versteckt. Einige haben sich umbenannt, um keinesfalls „Kernenergie“ im Titel zu tragen. Man spricht lieber von „subatomarer Physik“ oder dergleichen. Es gibt noch kleine Nester, aber keine nennenswerte Kernforschung mehr in Deutschland. Warum auch, wenn uns niemand will? Es gab Fälle, wo die Behörden sich ewig Zeit ließen, prüften und ständig etwas Neues fanden. Im schlimmsten Fall führt so eine Verzögerung dazu, dass einem das Geld ausgeht. Möglicherweise ist genau das beabsichtigt.

Wie modern ist die heutige Kerntechnik?

Nicht besonders, man könnte viel effizienter arbeiten. Die heute noch vorherrschenden Druckwasserreaktoren basieren auf alter Militärtechnik, im Grunde auf kleinen Einheiten für U-Boote und Flugzeugträger. Auf dieser Technik beruhen auch die meisten der sogenannten Small Modular Reactors oder SMR, über die jetzt viel berichtet wird. Druckwasserreaktoren sind etabliert, müssen allerdings aktiv gekühlt und mit Neutronenabsorbern, also Regelstäben, gesteuert werden. Der Einsatz der Brennelemente ist eine wahnsinnige Verschwendung, weil nur ein Prozent des Natururans oder 5 Prozent des Brennstoffs energetisch genutzt werden können. Der Rest kommt ins Atommülllager und strahlt dort ewig weiter, weil die Ausbeute so gering ist. Das Militär führte diese überteuerte Technik ein, weil man die Brennstäbe wie Munition überall hin liefern kann, und es kann sich das leisten. Für zivile Zwecke ist das Verfahren nicht ideal.