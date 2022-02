Aktualisiert am

EnBW-Chef Mastiaux : „Wir brauchen nicht an jeder Ecke eine Stromtankstelle“

EnBW-Chef Frank Mastiaux ist der größte Betreiber von Stromtankstellen in Deutschland. Doch er befürchtet, dass in Deutschland – unterstützt durch staatliche Fördergelder – zu viele Ladestationen gebaut werden, die letztlich unrentabel sind.

Herr Mastiaux, Energie Baden-Württemberg ist der größte Stromtankstellen-Betreiber in Deutschland. Umfragen zufolge sind vier von zehn E-Autofahrern unzufrieden mit der Ladeinfrastruktur. Was stört Sie selbst, wenn Sie mit dem Elektroauto unterwegs sind?

Ich nutze daheim eine Wallbox in der Tiefgarage, aber auf längeren Fahrten natürlich öffentliche Schnellladeparks etwa an der Autobahn. Das funktioniert nach meiner Erfahrung sehr gut. Wenn mich etwas stört, dann sind es Fahrzeuge, die den Stellplatz an der Ladesäule blockieren, obwohl sie gar nicht aufladen. Manche parken da stundenlang und völlig unnötig.