Paris stößt sich an der Macht des Dollars, der den Amerikanern ein „exorbitantes Privileg“ sichert. Eine Alternative ist jedoch nicht zu sehen: Sowohl Europa als auch China können sie nicht liefern.

Emmanuel Macron hat auf dem Rückflug von Peking nach Paris mehreren Medien ein Interview gegeben, in dem sich Frankreichs Staatspräsident in der Tradition Charles de Gaulles als Sachwalter einer europäischen Souveränität präsentiert, die sich nicht zuletzt in einer ausgeprägten verbalen Distanz gegenüber den Vereinigten Staaten ausdrückt.

Macron mochte sich an eine ihm wegen der Rentenreform ablehnend gesonnene heimische Öffentlichkeit richten, in der antiamerikanisches Sentiment traditionell ankommt. Adressat des Interviews dürften aber auch die Partner Frankreichs sein, nicht zuletzt die Bundesregierung, die seit dem Februar 2022 demonstrativ ihre Nähe zu den Vereinigten Staaten betont und wenig Engagement für eine deutsch-französische Achse an den Tag legt.

Aus wirtschaftlicher Sicht fällt Macrons Kritik an der führenden Rolle des Dollars im Weltfinanzsystem auf. An ihr stört sich Frankreich seit de Gaulles Zeiten mehr als Deutschland.

Die globale Rolle des „Greenback“ stützt sich nicht zuvörderst auf eine vermeintlich unanfechtbare Dominanz als Transaktionswährung: Nach Statistiken des Dienstleisters Swift belief sich der Anteil des Dollars im globalen Zahlungsverkehr im Januar 2023 auf 45 Prozent gegenüber achtbaren 33 Prozent für den Euro. Alle anderen Währungen bleiben weit zurück; dies gilt auch für den Renminbi mit einem Anteil von 1,3 Prozent auf Platz acht.

Der Ursprung der Dollar-Dominanz

Die Dominanz des Dollars beruht vor allem auf seiner Bedeutung als globale Kapitalanlage- und Verschuldungswährung, aus der sich ein erheblicher Einfluss der amerikanischen Geldpolitik auf die Weltwirtschaft ableitet. Einen Eindruck von der Macht des Dollars gestattet ein Blick in die vom Internationalen Währungsfonds veröffentlichte Statistik der von Zentralbanken gehaltenen Währungsreserven: Hier führt der Dollar mit einem Anteil von etwa 60 Prozent vor dem Euro mit 20 Prozent.

Andere Währungen sind nahezu bedeutungslos, darunter auch der mit einem Anteil von knapp 3 Prozent auf Platz fünf befindliche Renminbi. Der Euro-Anteil von 20 Prozent entspricht lediglich dem früheren Anteil der D-Mark. Keine Wertpapiergattung besitzt eine der US-Staatsanleihe vergleichbare Geltung; kein Aktienmarkt ist ähnlich groß und liquide wie der amerikanische.

Als Verschuldungswährung bleibt der Dollar nicht zuletzt in Schwellenländern gefragt. Dort nehmen Staaten und Unternehmen wegen der niedrigeren Zinsen gerne Dollar-Kredite auf, während ihre Einnahmen überwiegend in Heimatwährungen anfallen. Aus dieser Konstellation können Krisen entstehen, wenn die Zinsen in Amerika stark steigen und sich der Dollar gegenüber den Heimatwährungen kräftig aufwertet. Die von Fachleuten als „Ursünde“ gebrandmarkte Praxis beleuchtet einen Kanal, über den die amerikanische Geldpolitik auf die Finanzierungsbedingungen in der Weltwirtschaft wirkt. Das ist nicht alles: Der Ökonom Hyun Song Shin hat gezeigt, wie die amerikanische Geldpolitik über die Finanzierung des Umlaufvermögens internationaler Unternehmen die Leistungsfähigkeit globaler Lieferketten beeinflusst.

Angst vor „Bewaffnung der Finanzmärkte“

Nach der Theorie hegemonialer Stabilität hat sich nicht zufällig mit der Weltgeltung des Britischen Empire im 19. Jahrhundert und der Weltgeltung der Vereinigten Staaten nach 1945 eine Vorherrschaft erst des Pfunds und später des Dollars etabliert. Die politische, wirtschaftliche und militärische Macht der beiden Länder ergänzte sich mit privaten Eigentumsrechten, liquiden und attraktiven Finanzmärkten und einer durch Freizügigkeit des Kapitalverkehrs geprägten Währungsordnung.

Diese Ordnung ist vorteilhaft für die Vereinigten Staaten als wichtigstem Anbieter als sicher empfundener Kapitalanlagen – die alte Pariser These eines „exorbitanten Privilegs“ für den Dollar trifft schon zu. Sie besitzt aber auch Vorteile für andere Länder, solange sich der Hegemon an die Regeln hält. Das tat Amerika nicht, als es von Mitte der sechziger Jahre an die Weltwirtschaft wegen des Vietnamkriegs und nationaler Sozialpolitik inflationierte. Heute äußert nicht nur Macron Bedenken wegen einer „Bewaffnung der Finanzmärkte“ mittels Sanktionen, die den freien Kapitalverkehr einschränkt.

Amerika muss um die Rolle des Dollars dennoch nicht fürchten: China besitzt vielleicht die Macht für eine Alternative, aber nicht den Mut für eine unumgängliche Liberalisierung des Kapitalverkehrs. Europa fehlt die politische und militärische Macht und ein gemeinsamer Kapitalmarkt sowie eine innere Kohärenz, die jegliche Zweifel an der Dauerhaftigkeit der Währungsunion ausräumt.