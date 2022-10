Twitter-Übernahme : Elon Musk und sein Vogel

Elon Musk während einer Tesla-Veranstaltung in Kalifornien Bild: AFP

Unter der Rettung der Menschheit tut es Elon Musk nicht. Der reichste Mensch der Welt spricht gern darüber, was seine diversen Unternehmen für die „Zivilisation“ leisten können. Mit SpaceX will er deren „Auslöschung“ verhindern, indem er zum Mars fliegt und ihn zu einem Ausweichplaneten für die Erde macht. Teslas Elektroautos sollen diese vor dem „Kollaps“ bewahren, indem sie die Umstellung auf nachhaltige Energie beschleunigen. Jetzt sagt Musk, auch Twitter kaufe er mit der „Zukunft der Zivilisation“ im Sinn. Denn dafür sei es wichtig, ein öffentliches Forum für gesunde Debatten zu haben.

Musk mag sich hochtrabend und futuristisch geben, um eine ernüchternde Erkenntnis kommt er nicht herum: Mit der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter hat er katastrophalen Geschäftssinn bewiesen. Er hat den Kauf besiegelt, als sich Twitters Verfassung schon verschlechterte. Je mehr Zeit verging, umso weniger schien der Preis gerechtfertigt, wie auch die dramatischen Kursverluste anderer Internetkonzerne zeigen. So unbestritten Musks Errungenschaften auf anderen Feldern sind: der Mythos, er habe ein goldenes Händchen für Geschäfte, ist nun zerstört. Das gilt umso mehr, weil er das Unternehmen mit einer monatelangen Hängepartie und unnötigen Verbalattacken weiter beschädigt hat.

Musk traut sich zu, Twitter besser führen zu können als jeder andere. „Der Vogel ist befreit“, tönt er, eine Anspielung auf das Twitter-Logo. Den bisherigen Vorstandschef hat er umgehend gefeuert. Aber der Alltag wird ihn schnell einholen, und das weiß er offenbar auch.

Erweckte Musk bislang den Eindruck, unter ihm würde Twitter eine weitgehend regelfreie Zone mit minimaler Moderation, schlägt er jetzt etwas andere Töne an. Er schrieb Werbekunden, auch künftig werde man auf Twitter nicht einfach alles ohne jegliche Konsequenzen von sich geben dürfen. Das war eine bemerkenswerte Beschwichtigungsgeste an eine Gruppe, deren Wohlwollen er braucht, wenn er nicht will, dass Twitter auf Dauer ein Milliardengrab bleibt. Wenn er das ernst meint, wäre das auch gut für die Zivilisation.