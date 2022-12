Abstieg der Milliardäre : Musk und Zuckerberg verlieren ein Vermögen

Aktualisiert am

Elon Musk: Der Mann mit dem Vogel

Es war ein hartes Jahr, selbst für den reichsten Mann der Welt. An Neujahr belief sich das Vermögen von Elon Musk nach Kalkulation des Finanzdaten-Dienstleisters Bloomberg auf mehr als 270 Milliarden Dollar. Bis heute hat der wohl prominenteste Unternehmer des Planeten sagenhafte 82 Milliarden Dollar an Vermögen eingebüßt.

2022 machte Musk vor allem mit seiner wirren Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter (Logo: ein kleiner blauer Vogel) von sich reden. Es war kein guter Deal. Die 44 Milliarden Dollar, die er im April für Twitter geboten hat, seien „offensichtlich“ zu viel gewesen, das räumte Musk inzwischen selbst ein. Denn seither sind die Bewertungen von Technologieaktien wie Twitter drastisch gefallen. Zwischendurch wollte Musk das Unternehmen auch gar nicht mehr wirklich haben, am Ende kaufte er es dann doch, mehr notgedrungen als aus Überzeugung. Seither sorgt Musk bei Twitter mit Massenentlassungen und wüsten Forderungen an die Mitarbeiter, in Zukunft „hard core“ zu schuften, für Angst und Schrecken.

Auf den ersten Blick ist das Twitter-Drama für Musk allerdings nur ein Randaspekt, weil der Großteil seines Vermögens in Tesla steckt, dem Elektroautopionier, den Musk aus dem Nichts zum Weltmarktführer gemacht hat und dessen Großaktionär er bis heute ist. Verglichen mit dem Industrieriesen Tesla ist Twitter wirtschaftlich ein Winzling. So war es in erster Linie der Wertverfall der Tesla-Aktie und weniger der missratene Twitter-Kauf, der dem Reichtum Musks schwer zugesetzt hat.

Bei näherem Hinsehen gibt es allerdings Hinweise, dass die Twitter-Eskapaden dem Wert von Tesla schaden – und damit auch Musks privatem Vermögen. In einer Umfrage der Großbank Morgan Stanley befanden jedenfalls knapp drei Viertel der befragten Großanleger und Fachleute, das Thema Twitter trage maßgeblich zur schlechten Kursentwicklung von Tesla bei. Die Finanzprofis sind schlicht der Meinung, dass der Workaholic Musk zu viel seiner knappen Zeit mit Twitter verschwendet, statt sich auf den viel wichtigeren Job als Tesla-Chef zu konzentrieren. Sie sehen Musks Obsession mit dem Nachrichtendienst, wo er nun ebenfalls den Chefposten übernommen hat, als eine gefährliche Ablenkung.

Tesla ist zwar weiter auf Erfolgsspur. Der Fahrzeugabsatz ist auf Rekordniveau und steigt nach wie vor. Vor allem das Model Y, ein SUV, ist weiterhin ein Bestseller. Doch die Zuwächse verfehlten zuletzt die hochgesteckten Erwartungen der Börse. Außerdem gerät Musk durch die von ihm veranlasste Reaktivierung des Twitter-Accounts von Donald Trump zwischen die Fronten des erbittert geführten amerikanischen Kulturkampfs von Republikanern und Demokraten. Auch das ist im Zweifel schlecht fürs Geschäft.

Mark Zuckerberg: Der Überholte

2022 war kein gutes Jahr für Tech-Unternehmen und ihre Eigentümer. Das lag schon allein daran, dass die Zinsen anzogen. Klingt überraschend, ist aber wahr: Wenn die Zinsen höher sind, leidet besonders der Firmenwert von Unternehmen, deren höchste Gewinne weit in der Zukunft liegen. Typischerweise sind das Tech-Unternehmen. Umso schwieriger wird es, das weitere Wachstum zu finanzieren . Nach den Pandemie-Hochs fällt der Absturz jetzt umso tiefer aus. Das wissen die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin, das wissen Microsoft-Gründer Bill Gates und Oracle-Gründer Larry Ellison. Viele Tech-Unternehmen haben in jüngster Zeit Mitarbeiter entlassen.

Einen aber traf es im Jahr 2022 besonders, und das war Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Der Konzern, der inzwischen Meta heißt, gehört nicht mehr zu den sechs wertvollsten Unternehmen wie noch im Vorjahr, sondern ist auf Rang 24 zurückgefallen – und Zuckerbergs Vermögen schrumpfte um fast zwei Drittel auf 45 Milliarden Dollar.