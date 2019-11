Exklusive Umfrage : Die Eliten favorisieren Laschet und Merz

Wenn die CDU ihren Parteitag in Leipzig beginnt, soll eine Frage offiziell keine Rolle spielen: Wer wird im kommenden Jahr christdemokratischer Kanzlerkandidat? Die Unruhe in der Partei ist groß, sie spiegelt die Enttäuschung über das erste Jahr der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer wider.

Diese Enttäuschung findet sich auch im Urteil der wichtigsten deutschen Führungskräfte. Für sie ist „AKK“ nur noch drittplatziert im Rennen um die Kanzlerkandidatur. Zugleich zeigt sich ein interessanter Dissens. „Die Wirtschaft steht auf Merz. Die Politik setzt auf Laschet“, sagte Renate Köcher, Chefin des Meinungsforschungsinstituts Allensbach während der Vorstellung des neuen Elite-Panels in Berlin, das sie für die F.A.Z. und „Capital“ erhoben hat.

Für die SPD-Spitze kommt nur einer in Betracht

Köcher bescheinigt Kramp-Karrenbauer einen bemerkenswerten Hang, „sich unbeliebt zu machen“. Die Verteidigungsministerin greife Themen auf, wie das Bekenntnis zum Nato-Beitrag von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung oder öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr, die wenig populär seien. Ihre Vorgängerin an der Parteispitze, Angela Merkel, habe solche Themen möglichst gemieden.

Gelaufen sei die Sache für AKK aber noch nicht, auch wenn Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz die Favoriten seien, warnt die erfahrene, politisch wie in der Wirtschaft gut vernetzte Demoskopin. Sie weist auf die Besonderheit hin, dass in den beiden geschrumpften, das Land aber immer noch prägenden Volksparteien CDU und SPD derzeit nicht klar sei, wer künftig das Sagen haben werde. Eine solche Situation habe es noch nicht gegeben.

Aus Sicht der rund 500 im Elite-Panel befragten Top-Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung kommt für die SPD-Spitze nur einer in Betracht: Bundesfinanzminister Olaf Scholz. 59 Prozent geben ihm die beste Chance, als Sieger aus der Mitgliederbefragung hervorzugehen. Seinen Konkurrenten, den früheren Düsseldorfer Finanzminister Norbert Walter-Borjans, nennen nur 2 Prozent. Das Auswahlverfahren für den Parteivorsitz halten aber selbst die SPD-Anhänger unter den Führungsspitzen nicht für nachahmenswert. Mehr als 60 Prozent sind der Ansicht, das Verfahren habe die Partei geschwächt. Köcher zeigte sich erstaunt, dass außer Scholz kein bekannter Bundespolitiker seinen Hut in den Ring geworfen habe.

Wie jüngst die Bevölkerung ziehen die Entscheider eine äußerst kritische Bilanz der Arbeit der großen Koalition. Dies gerade auch mit Blick auf die Beschlüsse zum Klimaschutz, deren Wirksamkeit die Eliten erheblich bezweifeln. Ungeachtet der Kritik an der Bundesregierung befürwortet indes nur eine Minderheit deren vorzeitige Auflösung. Sollte die große Koalition ihre „Zwangsehe“ (Köcher) wider Erwarten doch beenden wollen, plädiert die Mehrheit für Neuwahlen – nicht mal jeder dritte Befragte wäre für eine Minderheitsregierung der Union.

Gleichwohl äußern die Eliten – wie die Bürger – die Sorge, dass die Schwäche von CDU und SPD die deutsche Handlungsfähigkeit bedrohe. Fast drei Viertel der Führungsspitzen sind dieser Meinung. „Anders als die Bevölkerung zweifeln die Eliten allerdings nicht am System“, betonte Köcher.

Bewegung zeigt das Panel mit Blick auf künftige Wunschkoalitionen. War in der Frühjahrsumfrage in den Chefetagen noch eine schwarz-gelbe Bundesregierung einsame Spitze, erwärmen sich nun schon fast ebenso viele für Schwarz-Grün. Der Zuspruch ist dabei unter den Wirtschaftseliten noch größer als unter den politischen Entscheidern.

Heute sei Schwarz-Grün der Wirtschaft „nicht mehr unheimlich“. Unternehmer erwarteten von einem solchen Bündnis auch geschäftliche Chancen, sagte Köcher. Für die FDP hat sie eine schlechte Nachricht: „Alle Konstellationen, an denen die FDP beteiligt ist, werden weniger favorisiert als im Frühjahr.“

Mit einer wichtigen Rolle der FDP rechnete vorerst nur noch ein Viertel der Eliten. Nur wenn es für Schwarz-Grün nicht reiche, werde die FDP eine Machtoption bekommen. Die AfD gilt mehr als zwei Dritteln mittlerweile als „ernsthafte Gefahr für das Land“, noch vor drei Jahren hatte das nur gut ein Drittel gesagt.

Das F.A.Z.-Capital-Elite-Panel wird seit dem Jahr 1987 von Allensbach erhoben und gilt als am ranghöchsten besetzte repräsentative Umfrage in Europa. Beteiligt waren fast 500 Führungsspitzen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Über den ersten Teil der Ergebnisse, die Einschätzung der Wirtschaftslage, haben wir am 21. November in der F.A.Z. berichtet.