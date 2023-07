Aktualisiert am

Wirtschaftsminister Habeck unterwegs: Vergangene Woche besichtigte er auf seiner Sommerreise einen Handwerksbetrieb für Heiztechnik in Köln. Bild: dpa

Die wirtschaftliche Erholung kommt nach dem Putin-Schock langsamer voran als zu Jahresbeginn erwartet. Das zeigen nicht nur die Prognosekorrekturen der Wirtschaftsforschungsinstitute, sondern auch die gedämpften Erwartungen der deutschen Führungsspitzen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Nicht einmal jeder Vierte glaubt, es werde im kommenden Halbjahr eher aufwärtsgehen.

Beunruhigend: Hinter diesem Befund verbirgt sich offensichtlich tiefe Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, vor allem in den Chefetagen der Unternehmen. Darauf deuten die Ergebnisse des neuen Elite-Panels, für das die Meinungsforscher aus Allensbach wieder fast 500 Entscheider im Auftrag der F.A.Z. und der Zeitschrift „Capital“ repräsentativ befragt haben.

So stimmt die Mehrheit der Topmanager und Unternehmer der These zu, „dass Deutschland seinen Zenit überschritten und seine besten Jahre hinter sich habe“. Die politischen Spitzen weisen dieses Urteil hingegen überwiegend als zu pessimistisch zurück.

Ursachen für die Skepsis der Unternehmer und Manager liefert eine lange Liste großer Wettbewerbsnachteile. Sie wird angeführt von den hohen Energiekosten, die 77 Prozent der Befragten als Nachteil im internationalen Konkurrenzkampf sehen. Mit etwas Abstand folgen Arbeitskräftemangel, staatliche Regulierung, digitaler Rückstand und die sanierungsbedürftige Infrastruktur. Arbeitskosten und Steuerlast sind weitere Minuspunkte, die aber derzeit weniger ins Gewicht zu fallen scheinen als früher. Dessen ungeachtet zeigen die Entscheider kaum Verständnis für Forderungen nach Einführung einer Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich, die Teile der Gewerkschaften und der SPD erheben.

Ernüchternd fallen die Antworten der Führungsspitzen auch auf die Frage aus, wie gut denn die Chancen stehen, verlorene Wettbewerbsfähigkeit bald zurückzugewinnen. Vor allem die Entscheider aus der Wirtschaft zeigen sich außerordentlich skeptisch, dass dies gelingen könnte. Nur 17 Prozent glauben an eine erfolgreiche Aufholjagd. In der Politik ist die Zuversicht größer, doch auch hier behalten die Pessimisten die Oberhand.

Entsprechend kritisch fällt mittlerweile das Urteil über die Arbeit der Ampelkoalition aus, von der sich die Eliten anfangs viel versprochen hatten. Die große Mehrheit der Wirtschaftsspitzen (76 Prozent) glaubt nun, dass die Politik der Bundesregierung Deutschland schwächt. Dieser Überzeugung ist sogar knapp die Hälfte der befragten Spitzenpolitiker (47 Prozent). Ein Quell des Unmuts ist die Fülle detaillierter regulierender Eingriffe des Staates insbesondere in den Bereichen Energie, Verkehr oder Beschäftigung, Stichwort Mindestlohn. Die Hälfte der Befragten meint, der Staat greife zu viel ein.

Allensbach-Chefin Renate Köcher weist darauf hin, wie sehr diese Kritik der Eigenwahrnehmung der Ampel widerspricht. „Während die Wirtschaft in breitem Konsens in der Regulierung einen Wettbewerbsnachteil sieht, behaupten SPD, Grüne und FDP, ihre Eingriffe seien hilfreich und erfüllten den Wunsch nach Planungssicherheit“, sagte Köcher der F.A.Z. Doch bevorzugten sowohl die befragten Entscheider aus der Wirtschaft als auch die aus der Politik mit großer Mehrheit marktbasierte Instrumente wie einen CO 2 -Preis zur Bekämpfung des Klimawandels anstelle enger staatlicher Vorgaben.

Erstaunlich gering fällt im Elite-Panel deswegen auch die Zustimmung zu einem rabattierten Industriestrompreis aus: Obwohl viele Verbände und Konzerne diese Subvention laut fordern, halten nur 52 Prozent der von Allensbach Befragten eine solche Hilfe zur Entlastung der Unternehmen von den Stromkosten für sinnvoll. Aus Köchers Sicht spricht daraus die Einsicht, dass sich hohe Strompreise nur durch ein dauerhaft größeres Angebot an Energie senken lassen, nicht durch Hilfen, die schnell gestrichen werden, wenn sich Mehrheiten ändern oder das Geld knapp wird.