Deutschland will den Abstand zu anderen Ländern in der Digitalisierung seines Gesundheitswesens schnell verkleinern. Dazu hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag in Berlin eine Digitalstrategie vorgestellt. Die dazu nötigen Gesetze sollten „möglichst bald“ folgen, hieß es weiter. Ein Digitalgesetz soll die modernen Verfahren in der Patientenversorgung voranbringen, etwa durch die Einführung einer elektronischen Patientenakte (ePA), eines E-Rezepts, einer digitalen Identifizierung der Versicherten und zahlreicher Austauschanwendungen wie des „Medizinischen Messengers“ und anderer Apps.

Zugleich möchte der Minister über ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz sicherstellen, dass klinische Daten einfacher für die wissenschaftliche und industrielle Forschung zur Verfügung stehen. Das soll sowohl für bereits vorhandene Informationen gelten, darunter das Krebsregister oder die Krankenkassendaten, als auch für künftige Sammlungen, etwa Genomdatenbanken oder die ePA-Informationen. Alle Angaben für Forschungszwecke würden pseudonymisiert und verschlüsselt, sodass der Datensicherheit und dem Datenschutz genüge getan werde, versicherte der Minister.

„Deutschlands Gesundheitswesen hängt in der Digitalisierung um Jahrzehnte zurück. Das können wir nicht länger verantworten“, sagte Lauterbach in Berlin. Daher solle „ein Neustart“ kommen, um die in der elektronischen Patientenakte gesammelten Befunden oder Arzneimittelangaben für alle zur Regel zu machen. Auch E-Rezepte sollen in der Breite alltagstauglich werden. Bisher waren Versuche damit ebenso gescheitert wie die elektronische Patientenakte. Vor 20 Jahren von Lauterbach und der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) angeregt, wurde die ePA erst 2021 eingeführt. Bisher nutzen sie aber weniger als ein Prozent der gesetzlich Versicherten. Das liegt Lauterbach zufolge auch daran, dass sie das Verfahren aktiv in den Kassen beantragen müssen (Opt-in). Die Reform sieht jetzt ein sogenanntes Opt-Out-Verfahren vor, mit dem die Akte automatisch angelegt und von allen berechtigten Leistungserbringern, etwa Ärzten, befüllt wird. Es sei denn, der Patient widerspricht generell oder bestimmten Zugriffen.

„In der Medizin zählen oft Stunden, wenn nicht Minuten“

Der Minister hat als Ziel ausgegeben, dass das E-Rezept zum 1. Januar kommenden Jahres verpflichtender Standard und in der Nutzung stark vereinfacht wird. Die ePA soll ab Ende 2024 verpflichtend sein. Im darauf folgenden Jahr erwartet er, dass 80 Prozent der Versicherten eine solche Akte haben. Ende 2025 sollten 80 Prozent der Nutzer, die Arzneimittel einnehmen, dort einen digitalen Medikationsplan gespeichert haben, um ungewollte Wechselwirkungen der Präparate zu unterbinden. Zudem erwartet er bis Ende 2026, dass bereits 300 Forschungsvorhaben mit den dann vernetzten und verfügbaren Daten arbeiten können. Zuständig dafür solle ein neues Forschungsdatenzentrum Gesundheit sein. „Moderne Medizin basiert auf Digitalisierung und Daten. Ihre Vorteile zu nutzen, macht Behandlung besser“, sagte Lauterbach, der selbst Arzt und Wissenschaftler ist. Zu den Neuerungen gehört auch, dass assistierte Telemedizin in Apotheken und Gesundheitskiosken angeboten werden darf, insbesondere auch in unterversorgten Landstrichen. Gemäß Datennutzungsgesetz wird eine zentrale Datenzugangs- und Koordinierungsstelle errichtet, die den Zugang zu den bisher voneinander getrennten „Datensilos“ ermöglicht oder auch verweigert. Die Speicherung erfolgt weiterhin dezentral.