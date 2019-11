Elektromobilität : Ein teurer Autogipfel

FAZ Plus Artikel: Volkswagen-Chef Diess : „Es ist keine Frage mehr, ob sich das Elektroauto durchsetzt“

Von Zwickau aus greift VW die Konkurrenz im Geschäft mit der Elektromobilität an – in Sachsen wird von nun an das Elektroauto ID.3 gefertigt. Sogar die Kanzlerin kommt.