Elektrokonzern ABB : Ein Schweizer Aufsteiger schlägt Siemens

Es war eine Sensation: Da trat ein junges Schweizer Unternehmen gegen die etablierten Elektroriesen AEG und Siemens in deren Heimatland an und bewarb sich um das Prestigeprojekt eines Kraftwerks in Frankfurt am Main. Und das Start-up Brown, Boveri & Cie. (BBC, die heutige ABB) erhielt den Zuschlag. Im Oktober 1894, also vor gut 125 Jahren, ging das Elektrizitätswerk in Betrieb. Es war der Erfolg zweier genialer Jungunternehmer: Walter Boveri, geboren in Bamberg, und Charles Brown, Sohn eines Engländers, der eine Schweizerin geheiratet hatte.

„Frankfurt wurde die Referenzanlage für die BBC schlechthin“, urteilt der Historiker und Journalist Markus Somm in einem aktuellen Buch über die ersten Jahrzehnte des Unternehmens, das bald zur Elite der Elektrokonzerne in der Welt zählen sollte. Der Coup in Frankfurt begründete zugleich ein dauerhaftes Engagement von BBC in Deutschland. Sichtbaren Ausdruck fand es in der Tochtergesellschaft BBC Mannheim, die wenig später, im Juni 1900 gegründet wurde. Schon nach wenigen Jahren war der vor 120 Jahren entstandene Produktionsstandort Deutschland größer als das Stammhaus.