Elektroautos : Die neue Batterie-Hoffnung kommt aus China

Es war im Juli 2021, als Robin Zeng mit einer Überraschung aufwartete: In einer Online­videokonferenz berichtete der Gründer und Chef des weltgrößten Batteriezellenherstellers CATL von einem neuartigen Stromspeicher. Der chinesische Konzern stellte die erste Generation einer Batteriezelle vor, in deren Innerem der teure und zunehmend knappe Rohstoff Lithium mit billigem und einfach verfügbarem Natrium ersetzt wird. Auch Kobalt, ein weiterer kritischer Werkstoff, wird für die sogenannte Natrium-Ionen-Batterie nicht mehr benötigt.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Gut anderthalb Jahre später hat CATL eine erste Pilotfertigung der neuen Wunderbatterie in Betrieb genommen. Auch der Elektroauto- und Batteriehersteller BYD („Build Your Dreams“) will chinesischen Medienberichten zufolge seinen neuen Kleinwagen Seagull in einer Version mit Na­trium-Ionen-Batterien anbieten. BYD ist hinter Tesla der zweitgrößte Hersteller vollelektrischer Autos auf der Welt.