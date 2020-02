Aiways U5 : Ein Elektroauto vom Elektrohändler

Euronics kooperiert künftig mit dem chinesischen Anbieter und will zunächst in 30 Standorten deren SUV verkaufen. Interessenten müssen aber Geduld mitbringen.

Autos kauft man beim Autohändler, bisher jedenfalls. Mit neuen Anbietern von E-Autos kommt aber Bewegung in den Markt. Euronics, der größte Verbund von Elektrohändlern in Europa, hat eine Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Aiways angekündigt. Wer das elektrische SUV-Modell U5 testen will, könne ab Mai Probefahrten buchen, kündigt Euronics an. Bis April soll feststehen, welche Händler zwischen Waschmaschinen und Musikanlagen Platz schaffen für eine Sonderfläche zum Autoverkauf. Vorläufig plant die Handelskette mit 30 Standorten.

Interessenten müssen Geduld mitbringen. Aiways hat wegen Corona Lieferschwierigkeiten, der tatsächliche Marktstart sei daher nun auf den August terminiert. Einziger Handelspartner in Europa ist bisher Euronics, und hier wiederum startet die Kooperation erst einmal nur in Deutschland: „Wir sind Vorreiter“, heißt es bei der Zentrale der Händler-Genossenschaft in Ditzingen bei Stuttgart. Es gebe keine anderen Elektrohändler, die Elektroautos anböten.

Marktpreis unter 40.000 Euro

Die Aktion wird von Euronics-Chef Benedikt Kober als „logischer nächster Schritt“ in der Weiterentwicklung des Produktportfolios betrachtet: „E-Mobilität ist für uns ein wichtiges Zukunftsthema.“ So gebe es auch schon den Installationsservice für Wallboxen und eine Kooperation mit dem Energiekonzern ENBW, der Ladesäulen auf den Parkplätzen von Elektrohändlern installiere.

Den Aiways U5 charakterisiert der Euronics-Chef als „smartes High-Tech-Produkt auf Rädern“, das zeige, dass das vernetzte Zuhause der Zukunft nicht an der Haustür ende, „sondern alle Facetten des Alltags sinnvoll miteinander verbinden werde.“ Der chinesische SUV hat den Angaben zufolge 140 KW und kommt mit einer 63-Kilowatt-Stunden-Batterie nach dem WLTP-Standard auf eine Reichweite von 400 Kilometern. Der Marktpreis liege unter 40.000 Euro, heißt es bei Euronics. Für Service- und Wartungsarbeiten gebe es eine Kooperation mit der Werkstattkette ATU.