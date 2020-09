Elektro-Lastwagenhersteller : Nikola-Gründer tritt nach Betrugsvorwüfen zurück

Aktualisiert am

Der Gründer und Chef des Elektrolastwagenherstellers Nikola, Trevor Milton, ist nach Betrugsvorwürfen gegen das Unternehmen zurückgetreten. Das Unternehmen in Phoenix im Bundesstaat Arizona teilte am Sonntag mit, es habe den Rücktritt akzeptiert; neuer Chef wird demnach Stephen Girsky, Mitglied des Nikola-Verwaltungsrates und ehemaliger Manager beim Autobauer General Motors (GM).

Die Investmentgesellschaft Hindenburg Research hatte Nikola vergangene Woche „komplexen Betrug“ vorgeworfen, der auf zahlreichen Lügen des Gründers Trevor Milton beruhe. Geschäftspartner würden mit der „falschen Behauptung, über wichtige Technologien zu verfügen“, von dem Start-up „in die Irre geführt“. Nikola dementierte die Anschuldigungen.

Partnerschaft mit GM

Nikola war im Jahr 2015 gegründet worden. Seither tüftelt das Team von Milton an alternativen Antriebstechnologien für Lastwagen und große Geländewagen. Diese sollen in Zukunft auf der Basis elektrischer Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen fahren. Auch an Ladestationen für Wasserstoff-Lkw arbeitet das Startup.

Bislang blieben die Pläne weitgehend Theorie, auf die Straße brachte Nikola noch kein einziges fertiges Modell seiner Öko-Lastwagen. Dennoch schloss Nikola strategische Partnerschaften nicht nur mit Bosch, sondern auch mit dem italienischen Nutzfahrzeughersteller CNH Industrial und erst Anfang September mit GM.