Einzelhandel in Corona-Zeiten : Der verflixte Streit um die 800 Quadratmeter

Seit gestern Abend weiß Ikea Bescheid, der größte Möbelhändler der Welt wird seine Einrichtungshäuser in Deutschland erst mal nicht öffnen. Durchschnittlich 25.000 Quadratmeter haben die Möbelhäuser, öffnen dürfen aber nur Einzelhändler, die nur eine Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmeter Fläche besitzen.

Am Mittwoch haben Bund und Länder eine Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen. Auch Geschäfte dürfen wieder öffnen, aber eben nur, wenn sie die 800 Quadratmeter Verkaufsfläche nicht überschreiten. Ausgenommen sind Autohäuser, Fahrradhändler und Buchhandlungen. Hotels- und Gaststätten müssen auch weiterhin schließen, unabhängig von der Fläche.

Eine willkürliche Entscheidung?

So ist es auch die Verkaufsfläche, über die am meisten diskutiert wird. Schon vor der Pressekonferenz der Bundesregierung kritisierte der Handelsverband in Deutschland (HDE) die Einschränkung. Eine 800-Quadratmeter-Grenze verlaufe mitten durch die Innenstadt, so der HDE. Lockerungen der Ladenschließung dürften sich nicht an Betriebsgrößen oder Verkaufsflächen festmachen. „Die Regelungen zur Wiedereröffnung der Nicht-Lebensmittelhändler müssen diskriminierungsfrei sein“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in der offiziellen Mitteilung. Eine Begrenzung führe zu Wettbewerbsverzerrungen und Rechtsunsicherheiten.

Auch die Industrie lehnte die neuen Regelungen ab. So sagte der der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Dieter Kempf, dem Deutschlandfunk, dass er das „Öffnungskriterium nicht ganz nachvollziehen könne. Stattdessen wäre eine Verpflichtung zu Mundschutzmasken besser gewesen.

Gegen die scheinbare Willkür der 800 Quadratmeter wettern auch andere Akteure. „Für die Attraktivität des Angebots und mehr Transparenz über die Ladenöffnungen, hätten wir eine Regelung unabhängig von der Quadratmeterzahl und der Lage wie in Shopping- sowie Outlet-Centern begrüßt“, sagt Dieter Holzer, Chef des Textilunternehmens Marc O’Polo. So ließe sich doch gerade auf größeren Flächen die Abstandsregelung gut einhalten. „Die Größenbeschränkung verhindert für viele unserer Partner die Rückkehr zum Handelsgeschäft.“

Beim zweitgrößten Modehändler der Welt, Hennes & Mauritz (H&M), will man sich noch nicht zu den Maßnahmen äußern. „Vor dem Hintergrund der angekündigten schrittweisen Lockerungen überprüfen wir derzeit, ob und in welcher Form Geschäfte in Deutschland betroffen sind“, heißt es von einer Sprecherin. Eine genaue Anzahl von Ladengeschäften. könne noch nicht genannt werden.

Auch andere Branchenverbände wetterten gegen das Kriterium. „Das ist eine willkürliche Entscheidung, um zu verhindern, dass die Städte attraktiv sind“, sagte der Präsident des Handelsverbandes Textil (BTE), Steffen Jost. „Die Politik will verhindern, dass die Leute in die Stadt gehen. Das ist wahrscheinlich gelungen.“

Die Möbelindustrie fühlt sich derweil ganz außen vorgelassen, denn in der Regel bieten Möbelhändler große Verkaufsflächen für die Einrichtungsgegenstände. „Gerade die Geschäfte mit einer Verkaufsfläche über 800 Quadratmetern in und vor der Stadt können ein Höchstmaß an Hygiene und Sicherheitsabstände für die Kunden gewährleisten. Dieses Paradoxon ist unseren Mitgliedern nicht zu vermitteln“, sagt Christian Haeser, Geschäftsführer beim Handelsverband Wohnen und Büro. Damit sei eine Chance vertan worden, den Geschäftsbetrieb schrittweise für alle wieder zu eröffnen.

Einheitliche Regelungen

Auch Ikea hofft weiterhin auf die Wiedereröffnung. „Wir hoffen darauf, dass im nächsten Schritt auch der großflächige Einzelhandel wieder öffnen darf“, heißt es von einer Ikea-Sprecherin. Der größte Möbelhändler der Welt arbeite derzeit an verschiedenen Sicherheitskonzepten für unterschiedliche Szenarien. „Sobald eine Wiedereröffnung oder eine Teilöffnung der Einrichtungshäuser möglich wird, sind wir entsprechend vorbereitet, um nach Maßgabe der jeweils geltenden Auflagen wieder zu unserem stationären Geschäft zurückkehren.“