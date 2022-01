Einzelhandel : Die Gewerbesteuer lässt Innenstädte veröden

In immer mehr deutschen Fußgängerzonen hinterlässt die Corona-Pandemie ihre Spuren, wie hier in Mainz. Bild: dpa

Nicht nur Corona geht ihm an die Substanz, sondern auch die Gewerbesteuer. Rainer Schorcht ist seit mehr als fünfzig Jahren Fotohändler, fünf Geschäfte hat er in Ostwestfalen über die Jahrzehnte aufgebaut. Weil ihm die Arbeit Spaß macht, ist er mit seinen 75 Jahren immer noch mit Herz und Seele dabei. Wer mit ihm telefoniert, merkt das sehr schnell

Aber was aktuell passiert, trifft ihn ins Mark: „Vergangenes Jahr habe ich Verlust gemacht, mit der Gewerbesteuer entstehen zusätzliche Kosten.“ Der Grund: Mieten, Zinsen, Leasingraten werden dem Ertrag zugerechnet, also das, was er dafür zahlt, nicht, was er kassiert. „Wenn ich Gewinn mache, kann ich das tragen“, sagt der Fotohändler im Gespräch mit der F.A.Z. Aber in der aktuellen Lage tut die zusätzliche Last doppelt weh.