Einigung im US-Schuldenstreit : Ein schmerzhafter Deal

Nachdem Präsident Joe Biden und der führende Republikaner im Kongress, Kevin McCarthy, sich auf einen Kompromiss im Streit um die Schuldengrenze verständigt haben, müssen sie nun in den nächsten Tagen Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses organisieren. Leicht wird das nicht: In beiden Parteien regt sich schon lauter Widerstand.

Der Vereinbarung fehlen die einschneidenden Aspekte, die sich in den eigenen Reihen gut verkaufen lassen. Sie sieht keine der großen Ausgabenkürzungen vor, die die Republikaner gefordert hatten. Die von den Demokraten befürworteten Steuererhöhungen kamen ebenfalls nicht durch. Die Unterhändler ließen von vorneherein rund zwei Drittel der Ausgabenblöcke unberührt, die gesetzlichen Pflichttranfers für Rentner und Veteranen, die gesetzliche Gesundheitsvorsorge und Ausgaben fürs Militär betreffen. Leicht beschnitten wurde der übriggebliebene Ausgabenblock. Dieser darf nächstes Jahr nicht größer werden als dieses Jahr und im Jahr darauf nur um ein Prozent wachsen. Einigung gab es darin, dass ein großer Teil der nicht verwendeten, aber bewilligten Mittel zur Pandemiebekämpfung eingespart wird.

Demokraten müssen politische Zugeständnisse machen

Die Demokraten sind von ihrer Maximalposition abgerückt, dass die Anhebung des gesetzlichen Schuldendeckels ohne politische Zugeständnisse zu geschehen habe. Sie schlucken auch die Kröte, dass für Empfänger von Lebensmittelhilfen die Pflicht zur Arbeit ausgeweitet wurde. Der radikale Flügel der Republikaner wollten tiefe Einschnitte in den Inflation Reduction Act, die Aufhebung des Schuldenerlasses für Studiendarlehen und die Streichung des Milliardenpakets zur Modernisierung der Finanzämter. Diese Forderungen prallten gegen eine Wand. Es waren allerdings Maximalforderungen, mit denen auch viele republikanische Abgeordnete ihre Probleme hatten.

Man kann den Deal feiern dafür, dass die führenden politischen Akteure in einer polarisierten Landschaft zueinander gefunden haben. Das verdient tatsächlich Lob. Gleichzeitig haben die Verhandlungen und die sich darum rankende Kommunikation in den letzten Wochen nicht dazu beigetragen, das Vertrauen in Amerikas Prozess der politischen Entscheidungsfindung zu stärken, weder in Amerika selbst noch außerhalb der Grenzen. In Washington sollte sich niemand darüber hinwegtäuschen, dass Misstrauen seinen Preis hat, der sich mittel- und langfristig in höheren Zinsen für amerikanische Staatsanleihen ausdrückt.

Der Deal kauft nur Zeit

Es ist zudem nicht erkennbar, dass Amerika nach den Verhandlungen auf einen fiskalisch nachhaltigen Pfad kommt. Der Deal will Zeit bis nach der nächsten Präsidentschaftswahl kaufen. Niemand sollte damit rechnen, dass die Zwischenzeit dafür genutzt wird, die Ausgabenpolitik Amerikas neu auszurichten. Das würde nämlich das Schlachten heiliger Kühe erfordern.

Die Schuldengrenze sollte ein für alle Mal suspendiert werden, weil sie im Extremfall vom Kongress bewilligte Ausgaben zur Disposition stellt. Gleichzeitig sollte eine große Steuerreform kein Tabu sein, die unter anderem Steuerschlupflöcher schließt und zu einem höheren Aufkommen führt. Der Verteidigungshaushalt verdient ebenfalls eine kritische Analyse. Man muss dafür die Militärhilfe für die Ukraine nicht in Frage stellen. Doch es ist ein offenes Geheimnis in Washington, dass das Pentagon zu einem bürokratischen Moloch ohne nennenswerte Kostendisziplin geworden ist, der es versteht, kritische Analysen als unpatriotisch zu diskreditieren.

Mehr zum Thema 1/

Die Rechnungsprüfer des amerikanischen Kongresses sagen für die nächsten zehn Jahre ein jährliches Defizit von rund 6 Prozent des Bruttoinlandproduktes voraus. Der jüngste Deal ändert daran wenig. Er gestattet, dass die Verschuldung von 31 Billionen Dollar auf 35 Billionen Dollar erhöhen darf.

Die Vereinbarung wird, wenn sie durch den Kongress kommt, eine große Finanzkrise abwenden. Das ist nicht wenig, aber nicht genug für ein Land, dessen Präsident angetreten war mit dem erklärten Willen, dem Rest der Welt zu zeigen, dass Amerikas Weg der Entscheidungsfindung besser ist als alle autoritären Versuchungen.