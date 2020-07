EU-Sondergipfel : „Die Magie des europäischen Projekts lebt“

Am Ende fehlen 35 Minuten. Um 6.06 Uhr am Dienstag wäre der Sondergipfel zu Wiederaufbauplan und EU-Haushalt 2021 bis 2027 als längster Gipfel in die EU-Geschichte eingegangen. Den „Titel“ trägt nun weiter der Gipfel von Nizza 2000, als der „Vertrag von Nizza“ beschlossen wurde. „Historisch“ ist die Einigung dennoch – in dieser Einschätzung kann man dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach diesem seit Freitagvormittag um 10 Uhr laufenden Marathon kaum widersprechen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel formuliert es in der ihr eigenen Art nüchterner: „Wir haben nach sehr langer Sitzung einen guten Abschluss gefunden, darüber bin ich sehr froh.“ Ratspräsident Charles Michel dafür umso poetischer: „Wir haben gezeigt, dass die Magie des europäischen Projekts lebt.“

Die EU betritt dieser Einigung auf das insgesamt 1,8 Billionen Euro umfassende Paket aus dem 750 Milliarden Euro umfassenden Aufbauplan und dem beinahe 1,1 Billionen Euro großen regulären EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027 Neuland. Erstmals wird die EU für den Aufbauplan in großem Stil Schulden machen. Erstmals wird sie Geld, das sie an den Märkten aufgenommen hat, als Zuschuss an die Staaten weitergeben. Sie müssen diesen nicht zurückzahlen.

„Echte Transferzahlungen“

Frankreichs Präsident lässt am Dienstagmorgen keinen Zweifel daran, dass er darin eine Zeitenwende sieht. Für ihn ist die Einigung darauf, gemeinsam Schulden aufzunehmen, „unterzeichnet mit unserer gemeinsamen Unterschrift“, der Einstieg in eine neue Ära der europäischen Politik. Das und die Einführung neuer Eigenmittel sei die Abkehr von der bisherigen Haushaltspolitik, die darauf basiert habe, dass die Mitgliedstaaten den Haushalt weitgehend durch nationale Beiträge finanzierten und entsprechend einen angemessenen Rückfluss aus den Brüsseler Töpfen forderten. Erstmals gehe es nun um „echte Transferzahlungen“.

Merkel sieht das pragmatischer. Und tatsächlich ist die Entscheidung darüber, wohin die Reise mit dem Beschluss des Corona-Pakets tatsächlich geht, noch nicht gefallen. „Außergewöhnliche Ereignisse erfordern auch außergewöhnliche Methoden“, sagt die Kanzlerin und hebt hervor, dass die Entscheidung auch bei ihr vor der deutsch-französischen Initiative für einen 500-Milliarden-Fonds nur langsam gereift ist.

Für sie ist die Einigung vor allem ein Signal der Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit der EU. „Wir haben damit die Weichen gestellt und gleichzeitig Antwort auf die größten Krise seit dem Bestehen der EU gegeben“, sagt Merkel.

Rutte setzt die „Notbremse“ durch

Dafür waren einige durchaus schmerzhafte Kompromisse nötig. Merkel und Macron mussten am Ende erkennen, dass Zuschüsse in Höhe von 500 Milliarden Euro, wie von ihnen am 18. Mai gefordert, gegen den Widerstand der „sparsamen Vier“ (den Niederlanden, Österreich, Dänemark und Schweden) sowie Finnlands nicht durchzusetzen waren.

Es bleibt nun zwar beim Volumen von 750 Milliarden Euro für den Wiederaufbauplan, den von der Leyen auf Basis des deutsch-französischen Vorstoßes entworfen hatte. Davon werden aber „nur“ 390 Milliarden Euro als Zuschüsse fließen. Der Rest sind Kredite.