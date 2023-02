In der Ukraine gibt es verheerende Schäden zu beseitigen: Von der russischen Armee zerstörte Brücke in Bachmut. Bild: AFP

Die ukrainische Regierung hat auf dem Treffen mit 15 EU-Kommissaren am Donnerstag in Kiew ihre Forderung wiederholt: Die EU müsse dafür sorgen, dass der russische Aggressor für die von ihm angerichtete Zerstörung bezahle. Das ist ganz wörtlich gemeint. Die russischen Vermögenswerte, die von der EU seit dem Frühjahr eingefroren wurden, sollen für den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur verwendet werden.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Nach offiziellen Brüsseler Zahlen geht es um eine Menge Geld: Laut EU-Kommission sind in der EU rund 300 Milliarden Euro Devisen­reserven der russischen Zentralbank eingefroren worden. Hinzu kommen rund 19 Milliarden Euro an Privatvermögen, in der Regel von Oligarchen, die die EU eingefroren hat. Die geschätzt mittlerweile 600 Milliarden Schäden, die Russland in der Ukraine angerichtet hat, ließen sich damit nicht abdecken, aber doch ein nicht unerheblicher Teil.

Politisch gibt es in Brüssel viel Sympathie für die Idee. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kündigte schon im November an, sie lasse prüfen, wie das eingefrorene russische Vermögen für den Wiederaufbau eingesetzt werden könnte. Unter dem zuständigen Justizkommissar Didier Reynders wird nun schon eine Weile geprüft. „Der politische Wille ist da“, heißt es in der Kommission.

Als Aggressor müsse Russland finanzielle Verantwortung tragen

Der lettische Vizepräsident Valdis Dombrovskis sagte der F.A.Z. in dieser Woche, Russland sei der klare Aggressor, habe den Krieg angefangen und müsse dafür zur Verantwortung gezogen werden. Der li­tauische Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius fügt hinzu, jeden Tag zerstöre Russland neue ukrainische Infrastruktur. „Wir werden die Ersten sein, die die Ukraine mit wiederaufbauen, und die Kosten dafür steigen täglich“, sagte er kürzlich der „Financial Times“. Die Aussicht, dass die EU die eingefrorenen Guthaben nicht einsetzen könne, erschrecke ihn.

Ratspräsident Charles Michel schlägt in dieselbe Kerbe. Er fordert von den Mitgliedstaaten „mehr Ehrgeiz“ in der Verwendung der russischen Guthaben. Das sei eine Frage von „Gerechtigkeit und Fairness“, sagte Michel in der vergangenen Woche. Die Mitgliedstaaten müssten trotz der bestehenden juristischen Schwierigkeiten „liefern“.

Doch damit ist in nächster Zeit nicht zu rechnen. Um dem Vorwurf der Untätigkeit zu entgehen, haben die Botschafter der EU-Staaten am Mittwoch die Einrichtung eines Ad-hoc-Ausschusses vereinbart. Of­fiziell soll er in der kommenden Woche eingesetzt werden und wahrscheinlich erst nach dem EU-Gipfel vom 9./10. Februar erstmals tagen. Der Ausschuss erfüllt das Klischee, dass man einen Arbeitskreis gründe, wenn man nicht mehr weiterwisse. Denn die Verwendung eingefrorener rus­sischer Guthaben dürfte an hohen juristischen Hürden und praktischen Schwierigkeiten scheitern – aber auch an politischen Vorbehalten.

Kein Staat darf einem anderen zu Gericht sitzen

Juristisch steht dem Vorhaben vor allem das Völkerrecht entgegen, genauer das Prinzip der Staatenimmunität. Es beruht auf der Unabhängigkeit und Gleichheit souveräner Staaten und bedeutet, dass es keinem Staat gestattet ist, über einen an­deren Staat zu Gericht zu sitzen. „Dieses Prinzip ist ein ganz alter Bestandteil des Völkergewohnheitsrechts“, erläutert Marc Bungenberg, Europa- und Völkerrechtler an der Universität des Saarlandes. Es sei vor Gericht geschützt.

Juliane Kokott, die deutsche Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof, be­kräftigte in der vergangenen Woche in Wien, eine Beschlagnahme oder Konfiszierung der russischen Zentralbankgut­haben sei „nicht gerechtfertigt“. Wenn die EU „neue Wege“ erkunde, um der Ukraine gegen Russland beizustehen, müsse sie „im­mer noch die grundsätzlichen Rechtsprinzipien beachten, auf denen sie aufgebaut ist“. Die Juristischen Dienste von EU-Kommission und Ministerrat argumentieren ähnlich.