Moderne BWL : Eine Übergewinnsteuer hätte gefährliche Nebenwirkungen

Aktualisiert am

Die Pandemie hat Unternehmen aus der Digitalwirtschaft, der Güterlogistik und der Pharmabranche zu Krisengewinnern gemacht. Beeindruckend zeigte sich das bei dem Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech, dessen jährlicher Nettogewinn von 15,2 Millionen Euro im Jahr 2020 auf rund 10,3 Milliarden Euro 2021 stieg.

Vom aktuellen Krieg in der Ukraine und den steigenden Öl- und Gas­preisen profitieren dagegen andere: Rüstungsfirmen wie Rheinmetall oder Heckler & Koch sowie Energieerzeuger. Das weckt fiskalische Begehrlichkeiten. Schon während der Pandemie wurde eine Sondersteuer für Pharmaunternehmen ver­langt, Griechenland plant eine „Solidaritätssteuer zugunsten der Gesellschaft“ von 90 Prozent auf Übergewinne in der Energiebranche, und in Deutschland wird von grünen wie linken Politikern eine Sondersteuer auf Gewinne ge­fordert, die aufgrund des Ukrainekriegs entstehen.