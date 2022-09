Wahl in Italien : Eine Globalisierungsgegnerin greift nach der Macht

Gegen Deutschland hat sie „eine gewisse Abneigung“. Vor vielen Jahren wurde Giorgia Meloni bei einer Uni-Prüfung auf Deutsch nach Thomas Manns „Tod von Venedig“ befragt. „Manchmal frage ich mich, ob die gewisse Aversion, die ich gegen Deutschland habe, daher rührt“, steht in der Autobiographie mit dem Titel „Io sono Giorgia“, die im vergangenen Jahr erschien.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



Giorgia Meloni ist die aussichtsreichste Kandidatin für den Posten des italienischen Ministerpräsidenten. Am 25. September wählt Italien ein neues Parlament und bestimmt damit die Nachfolge der Regierung von Mario Draghi. Je näher der Wahltermin rückt, desto mehr will sich die rechtsnationale Politikerin, die zu ihrem Unmut von ausländischen Beobachtern auch als „postfaschistisch“ bezeichnet wird, moderat und versöhnlich geben. Auf einem Wirtschaftsforum am Comer See, das mit Managern und italienischen wie internationalen Politikern gut besetzt war, stellte sie Steuersenkungen und Entbürokratisierung in Aussicht. Zudem kritisierte sie die Globalisierung scharf, was in Wirtschaftskreisen teilweise auch gut ankommt, denn sie erhoffen sich weniger Konkurrenz.