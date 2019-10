Isabel Schnabel rückt auf : Eine Bereicherung für die EZB

Mit Isabel Schnabels Berufung in das Direktorium der Europäischen Zentralbank hat die Bundesregierung eine profilierte Ökonomin ausgesucht, die sich in den vergangenen Jahren vor allem in Fragen der Aufsicht und der Regulierung von Finanzmärkten einen Namen gemacht hat. Die aber als Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage („Fünf Weise“) auch hervorragende Kenntnisse auf anderen ökonomischen Gebieten besitzt. Schnabel ist als Schülerin des Ökonomen Martin Hellwig durch eine ausgezeichnete Schule gegangen und ihr Publikationsverzeichnis ist reich an Arbeiten aus sehr unterschiedlichen Gebieten.

Daneben ist Schnabel eine engagierte, selbstbewusste und diskussionsfreudige Ökonomin, die sich seit Jahren laut und deutlich in der Öffentlichkeit zu Wort meldet. Dabei scheut sie auch nicht Positionen, die auf lauten Widerstand stoßen können.

So hat sie vor einiger Zeit in einem Gespräch über die Rolle der Frauen in den Wirtschaftswissenschaften ein aggressives Verhalten nicht weniger männlicher Kollegen beklagt und dazu aufgerufen, als Ausgleich für eine vergangene Diskriminierung zumindest eine Zeitlang Frauen in den Wissenschaften besonders zu fördern. Als Mutter von drei Kindern hat die Endvierzigerin Familie und Beruf zu kombinieren verstanden. Sie versteht sich nicht als Quotenfrau. Und sie ist auch keine.

Position zu den Target-Salden

Die Berufung Christine Lagardes zur Präsidentin der EZB hat Schnabel zunächst zurückhaltend kommentiert. Einerseits findet sie es gut, dass mit Lagarde eine Frau in die bisher stark von Männern dominierte Führung der Zentralbank einzieht; andererseits ist Lagarde von ihrer Herkunft Politikerin und keine Ökonomin. Mit der Ökonomin Schnabel, die anstelle der Juristin Sabine Lautenschläger in die Führung der EZB aufrückt, nimmt die Zahl der ausgebildeten Ökonomen wieder zu.

Eines ist Isabel Schnabel aber nicht: Sie ist keine fundamentale Gegnerin der aktuellen Geldpolitik. Daher wird ihre Berufung jenen Kritikern Mario Draghis, die sich eine laute Stimme im Zentralbankrat wünschen, um (vermeintlich) „deutsche Interessen“ in der Geldpolitik besonders zu betonen, nicht gefallen. Sachliche Kritik an der Geldpolitik, die sie auch gegenüber den jüngsten Entscheidungen geäußert hat, verbindet sie mit deutlichen Warnungen an einer zu persönlichen Kritik an Geldpolitikern wie Draghi und einer generellen Verdammung der EZB, wie sie in Deutschland immer wieder zu hören und zu lesen ist.

„Natürlich kann man über einzelne Maßnahmen streiten“, bemerkte sie kürzlich in einem Gespräch mit dem „Handelsblatt“, um dann fortzusetzen: „Aber dass Politiker, Journalisten und Banker das Narrativ verstärken, die EZB stehle den deutschen Sparern ihr Geld, das ist gefährlich. So etwas rächt sich irgendwann.“ Sie hält für riskant, die EZB immer wieder zum Sündenbock zu ernennen.

In einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags warnte Schnabel im Juni zusammen mit Hellwig vor einer Dramatisierung der in Deutschland viel diskutierten Salden im europäischen Zahlungsverkehrssystem Target 2. „Die Diskussion über die Target-Salden ist geprägt durch Missverständnisse und Fehldarstellungen. Dies hat zu einer Überschätzung der Risiken aus den Target-Salden in der deutschen Öffentlichkeit geführt und einen dringenden Reformbedarf des Systems nahegelegt“, schreiben Schnabel und Hellwig. „Unserer Meinung nach sind keine umfassenden Reformen des Target-Systems erforderlich, da von diesem System keine wesentlichen Risiken für den deutschen Steuerzahler ausgehen.“

Einen Beitrag zur Verkleinerung der Target-Salden sehen Schnabel und Hellwig unter anderem in der Fortentwicklung der Bankenunion in Europa. Eine Weiterentwicklung der Währungsunion, die zu mehr Stabilität führt, ist eine Herzensangelegenheit Schnabels, die dazu unter anderem in einer deutsch-französischen Ökonomengruppe Position bezogen hat.

Vor deutscher Besserwisserei hat Schnabel auch im Zusammenhang mit der Stabilität der Banken in Europa, die sie als nicht gewährleistet ansieht, gewarnt. Sie verlangt deutlich mehr Eigenkapital, eine Forderung, die von den Banken ungern gehört wird. In einem Beitrag in der F.A.Z. vom 25. Januar 2019, in dem sie sich unter anderem kritisch mit einem Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank befasste, warnte sie davor, immer nur mit dem Finger auf andere wie die italienischen Banken zu zeigen. Zu Hause gebe es viel zu tun im Kreditgewerbe.