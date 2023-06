Rukiye K. bringt alles mit, was eine gute Erzieherin ausmacht. Wäre da nicht ihr Kopftuch. Statt in einer Kita steht sie vor Gericht – immer und immer wieder.

Ein Lehrer fragt die sechzehnjährige Rukiye K.: Trägst du Kopftuch, weil es draußen regnet?

Ihre Freundinnen sagen: Du hast doch so schöne Haare. Das brauchst du doch gar nicht.

Die Sommerferien sind gerade zu Ende gegangen, für Rukiye beginnt ihr erster Schultag in der zehnten Klasse eines Gymnasiums. Dieselbe Schule, dieselben Lehrer, derselbe Freundeskreis wie sechs Wochen zuvor – nur eines ist anders: Rukiye trägt Kopftuch.

Weil sie will, nicht weil sie muss, sagt sie. Sie erinnere sich noch gut an die erste Zeit. Rukiye, heute neunundzwanzig Jahre alt, sitzt auf einem braunen Ledersofa, ihre Beine ganz nah an den Körper gezogen. Auf einem Schrank neben ihr stehen zwei eingerahmte Fotos, eines von ihrer Hochzeit, Mehmet und sie schauen sich an, tanzen als Ehepaar miteinander, sie ganz in Weiß im Spitzenkleid, er im Anzug mit Fliege. Dahinter ein Foto von ihrem Vater, auch im Anzug, er lächelt. Aus ihrer Familie kam nie Druck, sagt Rukiye.