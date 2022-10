Frankfurter Zeitung 16.10.1922 : Eine Atempause für Deutschland?

Der jüngste, verhängnisvolle Sturz der Mark hat fast zu gleicher Zeit die Reichsregierung und die Reparationskommission aus der Untätigkeit aufgescheucht. Die Reichsregierung hat mit einer polizeilichen Maßnahme begonnen, indem sie für bestimmte Zwecke die kurssteigernde Verwendung von ausländischen Devisen im inneren deutschen Verkehr kurzer Hand verbot. Aber es war von vornherein klar, dass diesem negativem Mittel sofort andere, positive und real wirtschaftlich wirkende folgen mussten, wenn die Aktion überhaupt einen Erfolg von Dauer haben sollte. Die Schaffung eines wertbeständigen innerdeutschen Anlagepapiers als Ersatzanlagemöglichkeit für die verbotenen Devisenkäufe ergab sich ohne weiteres als Notwendigkeit aus dem Verbot: Sie ist denn auch in der Tat bereits grundsätzlich beschlossen und nur an der Ausgestaltung im einzelnen wird noch gearbeitet, so dass wohl schon in einigen Tagen auch diese Einzelheiten feststehen dürften.

Die Hauptfrage aber, von der der Erfolg auch der anderen Maßnahmen abhängt, ist noch nicht entschieden: Ob die Reichsbank dazu gebracht werden kann, ihren starren Widerstand gegen jede Einsetzung ihres Goldbestandes für Zwecke der Valuta-Regulierung aufzugeben, vermag heute niemand zu sagen. Nur das ist festzustellen, dass trotz aller ja sehr naheliegenden Bedenken und Sorgen, die sich an einen solchen Schritt knüpfen, in den fachlich beteiligten Zirkeln die Überzeugung ständig wächst, dass dieses letzte Mittel der Rettung allen Bedenken zum Trotz versucht werden muss. Gewiss kann eine dauernde Heilung nur von einer endgültigen Lösung der Reparationsfrage, nur von einer darauf basierenden Sanierung von Finanzen und Wirtschaft auch im Inneren ausgehen. Aber über die Zeit, bis dies reif ist, müssen wir uns auch durch äußerste Mittel hinwegzuretten suchen.

Ringen zwischen zwei Richtungen

Mit fatalistischer Untätigkeit zuzuschauen, wie der Wagen in den Abgrund saust, hieße die Pflicht dessen verkennen, der zur Führung berufen ist. Es ist schon wahrhaft schlimm genug, dass der letzte Marksturz in diesem Umfange wohl hätte gemildert oder gar vermieden werden können, wenn sich die Verantwortlichen früher zum Handeln aufgerafft hätten! Wir müssen den Mut zu Entschlüssen finden, auch wenn wir ihren Erfolg nicht mit Sicherheit zu garantieren, sondern ihn nur zu erhoffen vermögen. Und die neuesten Verhandlungen der Reparationskommission scheinen sehr geeignet, gerade solche Entschlüsse zu beschleunigen.

Denn innerhalb der Reparationskommission hat der jüngste Marksturz neuerdings zu einem Ringen der beiden Richtungen geführt: zwischen denen, die nun endlich der Vernunft die Bahn frei machen wollen, und den anderen, die das Unheil, das sie zum entscheidenden Teile mit verschuldet haben, lediglich als Vorwand benutzen möchten, um uns politisch noch mehr zu beugen. Die Debatte ist von französischer Seite angeschnitten worden mit der Frage, ob nicht in der gewaltigen Vermehrung unserer schwebenden Schuld, die eine Folge des Marksturzes war, eine schuldhafte Verfehlung Deutschlands zu sehen sei, die zu konstatieren ja seit Anbeginn der heißeste Wunsch gewisser französischer Politiker ist. Diese Frage ist aber zunächst schnell in den Hintergrund getreten, als der englische Delegierte Bradbury einen Plan überreichte, der dem Problem von der grundsätzlich entgegengesetzten Seite her zu Leibe ging, nämlich von der Erkenntnis aus, dass Deutschland jetzt endlich einmal eine Atempause gewährt werden müsse, wenn nicht mit Deutschland selbst auch die Aussicht auf Reparationen gänzlich versinken sollte.

Dieser Bradbury-Plan, gegen den jetzt die Franzosen einen Gegenvorschlag ausarbeiten – offenbar mit der Absicht, die Sanierung der deutschen Finanzen und die Stabilisierung der deutschen Währung auf irgend einem uns von außen zu diktierenden Wege einzuleiten – ist anfangs ganz geheim gehalten worden, dann wurde einiges daraus bekannt, ohne dass wir sicher wären, nun seinen ganzen Inhalt zu kennen. Er scheint etwas über eine Markstabilisierung zu sagen, worüber Einzelheiten fehlen, auch über eine Reorganisation der Reparationskommission und ihre Verlegung nach Berlin – die Grundzüge des Planes sind jetzt immerhin erkennbar und sie sind für uns wichtig genug.