Jetzt spricht der Metzger : „Wir züchten die Tiere nur aus einem Grund: Wir wollen sie aufessen“

Zur Zeit wird viel über Fleisch gesprochen – über eine Fleischsteuer, darüber, dass wir zu viel Fleisch essen, oder über vegane Ernährung im Kindergarten. Was halten Sie von der ganzen Diskussion?

Der Fleischkonsum ist während der letzten zwei Generationen nicht mehr gestiegen. Wenn einige Experten behaupten, dass wir zu viel Fleisch essen, dann frage ich mich: Im Verhältnis zu was? Früher war es so, dass die Leute gegessen haben, was sie mochten und worauf sie Lust hatten. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, das in Frage zu stellen. Dass das heute der Fall ist – ich würde einfach mal sagen, das liegt am vollen Bauch.

Wir leben in einem unglaublichen Überfluss, uns drohen kein Hunger und keine Missernten. Da kommt man manchmal auf sehr merkwürdige Ideen. Ich glaube, die Politiker tun gut daran, dass das Essen für alle verfügbar – und vor allem bezahlbar bleibt.

Würde man mit einer Fleischsteuer eine bessere Tierhaltung erreichen?

Diese öffentliche Diskussion um Tierschutz ist maximal 20, 30 Jahre alt. Früher galten Tiere als Nutztiere. Plötzlich wird erzählt, dass Tiere eine Seele hätten und gehätschelt und getätschelt werden müssen. Natürlich darf man Tiere nicht quälen; sie müssen gutes Futter und ausreichend Platz haben. Aber sie mit uns auf eine Stufe zu stellen, das ist ein grober Denkfehler. Diese Fleischsteuer ist nichts weiter als eine allgemeine Steuererhöhung, das wird den Tieren überhaupt nichts bringen. Der Staat muss dafür sorgen, dass die Fleischgewinnung weiter funktioniert, vor allem in regionaler Hinsicht. Erst dann wird sich die Tierhaltung verbessern.

Welche Auswirkungen würden Sie hier in der Metzgerei durch eine Fleischsteuer spüren?

Es würde nichts Wesentliches verändern – ich glaube, das werden nur Menschen merken, die sowieso schon jeden Euro zwei Mal umdrehen müssen. Und die kaufen selten beim Metzger ein. Der jetzige Fleischpreis ist deutlich günstiger als früher. Das kann man beklagen, auf der andere Seite haben die Leute jetzt mehr Geld für andere Ausgaben. Satte Bürger stabilisieren das Gemeinwesen. Da einzugreifen und durch Verbote in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass es Versorgungsengpässe gibt, die Regale leer bleiben und man den Leuten Vorschriften machen muss, was sie zu essen haben und was nicht – so dumm ist kein Politiker.

Deshalb wird sich bei der Massentierhaltung nichts ändern. Das geschieht nur, wenn wir anfangen, Fleisch wieder mehr Wertschätzung entgegen zu bringen. Wer zum Metzger geht, der hat noch eine Ahnung davon, dass für das Steak in der Auslage ein Tier gestorben sein muss. Dieser Zusammenhang ist in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht essen die Leute deshalb achtlos so viel Fleisch.

Essen Sie selbst viel Fleisch?

Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, 80 Prozent meiner Ernährung besteht aus Fleisch. Der Rest ist, glaube ich, Schokolade (lacht). Immer wenn mich jemand fragt, wie kannst du so etwas machen, sage ich: Ich bin Mensch, das ist meine Natur. Die Gewinnung von Fleisch war für viele früher ein großes Glück, das bedeutete, dass man überleben wird.

Können Sie Vegetarier und Veganer verstehen, die der Umwelt oder den Tieren zuliebe auf Fleisch verzichten?