Ein Jahr „Fridays for Future“ : Das ist die Bilanz der neuen Klima-Bewegung

Ab auf die Straße: „Fridays for Future“-Demonstranten vor einigen Tagen in Berlin. Bild: dpa

An diesem Dienstag vor genau einem Jahr hat sich die damals 15 Jahre alte Schülerin Greta Thunberg erstmals vor den schwedischen Reichstag in Stockholm gesetzt, um gegen die Klimapolitik zu protestieren. Mit ihrem „Skolstrejk för klimatet“ hat sie eine umtriebige Bewegung ins Leben gerufen, Schüler (und Erwachsene) rund um den Globus eifern ihr nach, allerorten demonstrieren sie seither regelmäßig unter dem Namen „Fridays for Future“, auch in Deutschland. Diese hat sich auch in Deutschland mit mehreren großen Demonstrationen und Aktionen einen Namen gemacht.

Thunberg und die mit ihr alliierten Aktivisten wollen Einfluss darauf nehmen, das international vereinbarte Klimaziel zu erreichen, die durchschnittliche Temperatur auf der Erde um nicht mehr als 2 und möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter steigen zu lassen. Nach einem Jahr Protest stellen sich nun wichtige Fragen: Was hat sich seither getan? Haben die Proteste wirklich verändert, was die Menschen kaufen oder essen? Gelingt Wirtschaftswachstum dauerhaft, ohne dass zugleich die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen steigen?

Passend zum Jahrestag haben Wissenschaftler verschiedener Institutionen (darunter das Wissenschaftszentrum Berlin und die Freie Universität Berlin) eine erste umfassende wissenschaftliche Analyse der Bewegung vorgelegt. Sie liefert überraschende Ergebnisse, auch wenn diese nicht repräsentativ sind, da die Grundgesamtheit der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Befragung im März unbekannt war. Demnach gehörten die Demonstranten überwiegend dem Bildungsbürgertum an, ihre Eltern sind also wohlhabend und berufstätig. Sie halten politische Schritte für notwendig.

Nur 14 Prozent trauen Markt und Unternehmen eine Lösung der Umweltprobleme zu. Ähnlich wenig Kompetenz wird der Politik zugebilligt. Dagegen vertrauen 88 Prozent der Wissenschaft zumindest teilweise. Vor allem jüngere Teilnehmer sind durchaus enthusiastisch, durch den eigenen Lebensstil zur Lösung beitragen zu können. 59 Prozent der Schüler gaben dies an, aber nur 36 Prozent der Erwachsenen, die mitdemonstrierten.

Hier zeigt sich ein potentieller Gegensatz der Generationen. Während jüngere Leute eher bereit sind für Veränderungen in der Mobilität, der Ernährung oder der Gestaltung des Lebensumfelds, bleiben älteren Konsumenten häufiger ihren Gewohnheiten treu. Eine Mehrheit der volljährigen Bundesbürger wäre zwar unter Bedingungen dazu bereit, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Aber umgesetzt hat sie das noch nicht. So stieg die Zahl der Personenkraftwagen nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes zum Anfang dieses Jahres auf fast 47,1 Millionen, 1,3 Prozent mehr als Anfang 2018.

In einer repräsentativen Umfrage durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa sagen 52 Prozent der erwachsenen Deutschen, dass sie kein eigenes Auto mehr benötigen würden, wenn der öffentliche Personennahverkehr oder neue Mobilitätsangebote flächendeckend ausgebaut wären. Während die Männer mit 47 Prozent etwas weniger geneigt sind, sich unter diesen Umständen vom Auto zu verabschieden, beträgt die Zustimmung unter Frauen 57 Prozent. Sind die Bedingungen nicht erfüllt, bleibt es zwar beim Alten.